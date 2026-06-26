Phụ tải điện lập đỉnh mới, ngành chuyên môn Hà Tĩnh canh từng “điểm nóng”

Những ngày cuối tháng 6, nắng nóng cực đoan đã khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng đột biến. Theo ông Mai Thanh Tùng – Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, ngày 25/6/2026, phụ tải điện toàn tỉnh chính thức thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay. Công suất cực đại (Pmax) của lưới vào lúc 13h đạt 515,2 MW, tăng 28,8% so với mức đỉnh của tháng 6/2025; sản lượng điện tiêu thụ trong ngày đạt 8,95 triệu kWh, tăng 43,9% so với ngày có sản lượng cao nhất cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh rõ nhu cầu điện sinh hoạt, sản xuất và dịch vụ đều tăng mạnh dưới tác động của thời tiết cực đoan.

Ngày 25/6/2026, phụ tải điện toàn tỉnh chính thức thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Phụ tải tăng mạnh đồng nghĩa nhiều thiết bị trên hệ thống điện phải vận hành trong trạng thái tải cao kéo dài. Đáng chú ý, tuyến đường dây 174T500HT cấp điện từ Trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh (xã Thạch Xuân) đến các trạm biến áp 110 kV Hà Tĩnh, Thạch Linh, Can Lộc và Lộc Hà nhiều ngày liên tục vận hành ở mức tải lớn. Bên cạnh đó, 9/20 máy biến áp 110 kV trên địa bàn đang khai thác trên 80% công suất định mức, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sự cố nếu nắng nóng kéo dài.

Ông Hà Minh Đông - Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị đã huy động tối đa nhân lực cùng các thiết bị hiện đại như: camera nhiệt, flycam và hệ thống giám sát trực tuyến để kiểm tra liên tục tình trạng vận hành của các đường dây và trạm biến áp. Đối với những đường dây và máy biến áp thường xuyên mang tải cao, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tính toán phương án san tải, chuyển tải sang các tuyến khác nhằm hạn chế quá tải cục bộ và đảm bảo vận hành an toàn cho toàn hệ thống".

Tuyến đường dây 174T500HT được Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Tĩnh đặt trong tình trạng theo dõi đặc biệt.

Ở cấp điện áp trung áp, phần lớn đường dây vẫn được kiểm soát trong giới hạn an toàn. Tuy nhiên, đường dây 479. E18.1 do Điện lực Thành Sen quản lý đã vận hành trên 80% tải trong các khung giờ cao điểm, cho thấy áp lực tiêu thụ điện tại khu vực trung tâm đô thị đang gia tăng rõ rệt. Theo đó, Điện lực Thành Sen đang tăng cường kiểm tra ngày, đêm, sử dụng thiết bị đo tải hiện đại để kịp thời phát hiện các điểm phát nhiệt, xử lý ngay các khiếm khuyết, hạn chế tối đa sự cố.

Không chỉ điện sinh hoạt, nhu cầu điện phục vụ sản xuất công nghiệp cũng tăng mạnh. Trong ngày 25/6/2026, sản lượng điện tiêu thụ của Điện lực Kỳ Anh đạt hơn 2 triệu kWh, tăng 82,9% so với ngày cao nhất của tháng 6/2025 và tăng 16,8% so với mức đỉnh của tháng 5/2026.

Các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng mở rộng sản xuất kéo theo nhu cầu phụ tải điện tăng cao.

Ông Đặng Đôn Sơn - Trưởng Điện lực Kỳ Anh thông tin: "Từ đầu năm đến nay, đơn vị phát triển gần 800 khách hàng mới. Không chỉ các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, lượng công nhân đến làm việc tại KKT Vũng Áng ngày càng đông kéo theo nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng mạnh.

Một số đường dây cấp điện cho khu dân cư tại các phường Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn có thời điểm từ 21h đêm - 1h sáng xuất hiện tình trạng quá tải cục bộ. Trong khi đó, đường dây cấp điện cho các nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast Hà Tĩnh cùng nhiều doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng cũng ghi nhận mức tăng trưởng phụ tải cao. Để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, từ tháng 5 đến nay, Điện lực Kỳ Anh đã đưa vào vận hành 6 trạm biến áp mới, luân chuyển 15 máy biến áp, thực hiện san tải nhiều khu vực, thay thế aptomat và các thiết bị đã vận hành lâu năm".

Theo ghi nhận, dù phụ tải liên tục lập kỷ lục, hệ thống điện Hà Tĩnh vẫn được duy trì vận hành an toàn, ổn định. Theo đó, ngay từ đầu mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã xây dựng nhiều “kịch bản” vận hành tương ứng với từng cấp độ phụ tải; rà soát toàn bộ lưới điện, tăng cường vệ sinh cách điện, xử lý khiếm khuyết, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và lực lượng ứng trực 24/24h để sẵn sàng xử lý sự cố nếu phát sinh.

Tình trạng mang tải của từng đường dây, trạm biến áp được theo dõi qua phần mềm của Trung tâm Điều khiển xa, Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Theo dự báo nắng nóng tại khu vực Bắc Trung Bộ vẫn còn tiếp diễn trong những ngày tới; đồng nghĩa nhu cầu sử dụng điện tiếp tục duy trì ở mức cao, nhất là tại các khu dân cư đông đúc, trung tâm thương mại, dịch vụ và các khu công nghiệp.

Trong bối cảnh đó, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật của ngành điện, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả từ mỗi khách hàng được xem là yếu tố quan trọng góp phần giảm áp lực cho hệ thống.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh chủ động các giải pháp kỹ thuật cấp điện an toàn, ổn định mùa nắng nóng.

Theo ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, để giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa nắng nóng, người dân cần hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm; cài đặt điều hòa từ 26°C trở lên, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện, điều chỉnh hợp lý thời gian vận hành và giảm chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí khi không cần thiết.

Ngành điện cũng khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu nhằm tiết kiệm chi phí và góp phần giảm tải cho lưới điện. Cùng đó, khách hàng nên thường xuyên theo dõi lượng điện tiêu thụ qua ứng dụng EVN CSKH để chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện, nhất là trong các đợt nắng nóng kéo dài.