Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng nay (12/5), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành khai mạc phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu.
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 - 13/5/2026 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp trực thuộc MTTQ Việt Nam.
Với phương châm đổi mới mạnh mẽ tư duy theo hướng “lấy người dân làm trung tâm”, nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số”, đổi mới phương thức tập hợp Nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở… được nghiên cứu, hoàn thiện để đưa vào chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.
Buổi sáng, đại hội tiến hành phiên trọng thể với các nội dung: báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất (11/5); nghe Báo cáo Chính trị của đại hội; theo dõi phóng sự về kết quả công tác mặt trận giai đoạn 2024 - 2026; các đại biểu tham luận; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước…
Phiên làm việc chiều ngày 12/5, các đại biểu thảo luận và thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trước đó, đại hội đã tiến hành ngày làm việc thứ nhất (11/5) với các nội dung như: đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tiến hành phiên làm việc thứ nhất.
Tại phiên làm việc thứ nhất, đại biểu đã tham gia thảo luận; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký; thông qua chương trình và quy chế làm việc; báo cáo tình hình đại biểu; nghe Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; đại biểu tham gia thảo luận...
Đoàn Hà Tĩnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 có 17 đại biểu; trong đó, có 3 đại biểu đương nhiên, 14 đại biểu hiệp thương cử. Với tinh thần trách nhiệm cao, thành viên đoàn tham gia các nội dung tại đại hội một cách nghiêm túc, chủ động; tích cực nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến tâm huyết, thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh.
Đồng thời, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay từ các địa phương trong cả nước; tiếp thu đầy đủ các chủ trương, quan điểm mới của Trung ương; góp phần vào thành công chung của đại hội.
DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU HÀ TĨNH DỰ ĐẠI HỘI:
- Đại biểu đương nhiên:
1. Ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh;
2. Ông Trần Hữu Đức - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dũng Linh, phường Thành Sen;
3. Linh mục Trần Quang Liêm - Giám đốc Trường Trung cấp tư thục Kỳ Anh.
- Đại biểu hiệp thương cử:
1. Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh;
2. Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh;
3. Bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh;
4. Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh;
5. Ông Hồ Văn Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hồng Lộc;
6. Ông Đậu Quang Hồng - Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh;
7. Ông Nguyễn Đình Thịnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh;
8. Ông Nguyễn Văn Lương - Giám đốc Công ty TNHH Lương Phước, phường Trần Phú;
9. Bà Nguyễn Thị Sáng - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ chế biến hải sản Phú Sáng, xã Thiên Cầm;
10. Đại đức Thích Quảng Nguyên - Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh;
11. Ông Lê Văn Hòe - Thôn trưởng thôn Phú Lâm, xã Hương Khê;
12. Bà Trần Thị Thân - Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Hải Hà 1, phường Hải Ninh;
13. Ông Trần Văn Sang - Nghệ nhân thực hành Dân ca ví, giặm; Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh;
14. Ông Nguyễn Khắc Huân - cá nhân tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhung hươu Việt, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh.