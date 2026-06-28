Tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine

26/06/2026 12:24
Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
26/06/2026 11:00
Venezuela đang chạy đua với thời gian để cứu hàng trăm người được cho là bị mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập sau 2 trận động đất mạnh xảy ra ngày 24/6 khiến ít nhất 188 người thiệt mạng và 1.520 người bị thương.
26/06/2026 08:09
Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda.
26/06/2026 05:17
Châu Âu đang nóng lên với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Điều gì khiến lục địa này trở thành "điểm nóng" của biến đổi khí hậu?
25/06/2026 15:56
Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang La Guaira, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất kép.
25/06/2026 10:59
Hai trận động đất liên tiếp mạnh hơn 7 độ khiến hàng loạt nhà cửa ở Caracas đổ sụp và hàng nghìn người có thể đã chết hoặc bị thương.
25/06/2026 09:38
Động đất kép mạnh hơn 7 độ ở Venezuela có thể khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và làm các công trình trên khắp đất nước bị sập.
25/06/2026 05:02
Theo truyền thông Anh, các quốc gia trên khắp châu Âu đang tìm mọi cách để ứng phó khi đang trải qua đợt nắng nóng thiêu đốt.
24/06/2026 12:16
Châu Âu, trong đó có Pháp, đang "oằn mình" hứng chịu vòm nhiệt cực đoan, đẩy nhiệt độ lên mức kỷ lục ở nhiều nơi, khiến nhiều người chết đuối khi tìm cách làm mát cơ thể.
24/06/2026 07:36
Đảng cánh hữu Reform UK do Nigel Farage lãnh đạo đã tận dụng nỗi giận dữ của cử tri về thương mại, công nghệ và nhập cư để làm đảo lộn hệ thống chính trị Anh.
24/06/2026 04:00
Đợt nắng nóng dữ dội với nhiệt độ lên tới 44 độ C ở Tây Âu đang ảnh hưởng tới đời sống của người dân.
23/06/2026 14:05
Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
23/06/2026 11:13
Nhóm nghi phạm định dùng drone gắn chất nổ gây hỗn loạn tại sự kiện UFC ở Nhà Trắng, rồi dụ dòng người sơ tán về phía tay súng chờ sẵn.
23/06/2026 05:16
Theo Bộ Tài chính Mỹ, giấy miễn trừ có thời hạn 60 ngày cho phép sản xuất và bán dầu thô cùng các sản phẩm hóa dầu của nước Cộng hoà Hồi giáo Iran.
22/06/2026 16:39
Ít nhất 54 người bị thương và 18 người mất tích sau vụ nổ trong trung tâm xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới tại Qatar.
22/06/2026 16:35
Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
22/06/2026 15:52
Số thẻ sim này đã bị hủy kích hoạt vĩnh viễn sau khi cơ quan chức năng Myanmar phát hiện chúng được sử dụng để phát tán các tin nhắn có nội dung liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.
22/06/2026 12:10
Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc, với việc hai bên nhất trí đảm bảo tàu thuyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.
22/06/2026 10:20
Cùng với việc thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy trị giá khoảng 816 triệu AUD (572 triệu USD) tại Sydney, Australia bắt giữ 8 người bị cáo buộc liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn.
22/06/2026 07:11
Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ cần cẩn trọng với các phát ngôn của mình và không nên đưa ra những lời đe dọa nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
22/06/2026 05:01
Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
21/06/2026 21:57
Các nhà đàm phán Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ, với sự tham gia của bên trung gian, sau khi hai nước ký bản ghi nhớ 14 điều khoản.
21/06/2026 11:12
Mỹ và Iran cùng chọn thỏa hiệp thông qua thỏa thuận hòa bình vì 2 bên đều rơi vào thế bế tắc kiệt quệ sau gần 4 tháng xung đột trực diện, khiến cái giá phải trả về kinh tế, chính trị và quân sự.
21/06/2026 04:00
Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
20/06/2026 22:00
Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
20/06/2026 12:24
Cơ quan Quản lý Eo biển Vùng Vịnh Persian cho biết các tàu qua eo biển Hormuz phải đăng ký, được cấp phép và có bảo hiểm trước khi được phép đi qua nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.
20/06/2026 09:05
Các tổ chức nhân đạo đang phối hợp với chính quyền Nigeria để mở rộng hoạt động điều trị, tăng cường giám sát dịch tễ và cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch tả.
20/06/2026 05:02
Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
19/06/2026 15:20
Thụy Sĩ xác nhận cuộc gặp giữa phái đoàn Iran và Mỹ sẽ không diễn ra theo kế hoạch ban đầu sau khi hai bên ký trực tuyến bản ghi nhớ hòa bình.
19/06/2026 11:24
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei xác nhận ông đã cho phép thực hiện một thỏa thuận với Mỹ, đồng thời nêu rõ Tehran sẽ không nhượng bộ về chương trình hạt nhân.