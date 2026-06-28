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Thế giới

Tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine

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Quân đội Ukraine sáng 28/6 cho biết, thủ đô Kiev của nước này đang hứng chịu một đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Nhiều tiếng nổ và một số tia sáng đã được ghi nhận trên bầu trời.

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Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trên trang Telegram, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, các lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn mục tiêu trên bầu trời thủ đô, đồng thời khuyến cáo người dân không rời khỏi hầm trú ẩn.

Trước đó 1 ngày, tỉnh Dnipropetrovsk và tỉnh Sumy của Ukraine cũng đã hứng chịu các cuộc không kích khiến 2 người thiệt mạng.

Các cuộc không kích được thực hiện sau khi một số thành phố của Nga, trong đó có Volgograd và Belgorod bị tấn công.

Theo nhà chức trách Nga, 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.

nhandan.vn
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