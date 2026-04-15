Thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ có quy mô tại cảng Sơn Dương

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện năm 2026 tại cảng Sơn Dương (phường Vũng Áng).

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia thực tập.

Theo tình huống giả định, hồi 15h ngày 15/4/2026 xảy ra tai nạn tàu chở dầu vào nhập hàng đâm thẳng vào cầu cảng Sơn Dương. Sự cố tai nạn khiến tàu bị lật, dầu chảy loang, cầu cảng đổ sập vào ô tô khiến 4 người mắc kẹt trong cabin. Các nạn nhân bị đa chấn thương, chảy nhiều máu, ảnh hưởng tới tính mạng nếu không được cứu kịp thời.

Lực lượng chức năng triển khai phương án chữa cháy.

Tại hiện trường, xăng dầu chảy loang, tia lửa phát sinh tại ô tô bắt gặp xăng dầu rò rỉ gây cháy. Khói khí độc kèm bức xạ nhiệt cao gây khó khăn cho công tác cứu người bị nạn cũng như việc triển khai đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, sự cố, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ ban đầu, tổ chức cứu người, cứu tài sản, đồng thời báo tin cho chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114.

Công tác cứu nạn, cứu hộ và tổ chức di dời tài sản được tiến hành khẩn trương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức trinh sát, trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ và dụng cụ chuyên dụng để tìm kiếm, đưa người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Các lăng chữa cháy được triển khai từ nhiều hướng phun nước nhằm ngăn cháy lan, làm mát khu vực và khống chế ngọn lửa.

Nhận định tình huống tai nạn, sự cố, cháy nổ diễn biến phức tạp, đơn vị đã huy động các lực lượng PCCC&CNCH chuyên ngành trên địa bàn bao gồm Tổng kho xăng dầu Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Các lực lượng đã có mặt kịp thời, phối hợp nhịp nhàng, tổ chức cứu người, di chuyển tài sản, sơ cứu và đưa các nạn nhân đến nơi an toàn. Nhờ sự phối hợp đồng bộ, khẩn trương và hiệu quả, sau hơn 20 phút triển khai, đám cháy được dập tắt, toàn bộ người bị nạn được cứu ra ngoài an toàn.

Theo ông Ngưu Tuấn Phát – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng, luyện kim, tập trung nhiều máy móc, thiết bị đắt tiền, do đó, công tác đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình sản xuất luôn được quan tâm, chú trọng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh để tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất - kinh doanh.

Buổi thực tập diễn ra thành công tốt đẹp với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng.

Trung tá Lê Việt Hưng - Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực Vũng Áng cho biết: "Buổi thực tập diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và kỹ năng xử lý tình huống thực tế của các lực lượng; đồng thời tăng cường ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân và người dân trong việc chủ động phòng ngừa tai nạn sự cố, cháy, nổ".