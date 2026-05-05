Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Tín hiệu vui từ mô hình nuôi dúi má đào Thái Lan ở vùng rốn lũ Hà Linh

Nguyễn Tâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Là vùng “khó” trong phát triển chăn nuôi do thường xuyên ngập lụt, xã Hà Linh (Hà Tĩnh) đang ghi nhận tín hiệu tích cực từ mô hình nuôi dúi má đào Thái Lan đầu tiên trên địa bàn.

bqbht_br_dui-2.jpg
Nằm ở hạ nguồn sông Ngàn Sâu, xã Hà Linh thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, gây nhiều trở ngại trong phát triển kinh tế, đặc biệt là chăn nuôi quy mô lớn. Tuy nhiên, từ sự mạnh dạn đổi mới, chị Nguyễn Thị Oanh Trang (thôn 11) đã thành công bước đầu trong xây dựng mô hình nuôi dúi má đào Thái Lan đầu tiên tại địa phương.
Năm 2023, chị Trang gây dựng đàn dúi má đào Thái Lan từ 5 cặp dúi giống. Ban đầu, chị Trang gặp không ít khó khăn do chuồng trại chưa đảm bảo, phải thường xuyên di dời vật nuôi khi mưa lũ xảy ra. Tuy vậy, nhận thấy dúi má đào Thái Lan dễ nuôi, ít dịch bệnh, thức ăn đơn giản và sẵn có, chị quyết định đầu tư bài bản hơn.

Năm 2023, chị Trang gây dựng đàn dúi má đào Thái Lan từ 5 cặp dúi giống. Ban đầu, chị Trang gặp không ít khó khăn do chuồng trại chưa đảm bảo, phải thường xuyên di dời vật nuôi khi mưa lũ xảy ra. Tuy vậy, nhận thấy dúi má đào Thái Lan dễ nuôi, ít dịch bệnh, thức ăn đơn giản và sẵn có, chị quyết định đầu tư bài bản hơn.

bqbht_br_dui-1.jpg
bqbht_br_dui-3.jpg
Đầu năm 2024, chị Trang đầu tư gần 500 triệu đồng xây dựng chuồng nuôi kiên cố trên diện tích hơn 200m², đồng thời áp dụng các giải pháp kỹ thuật để thích ứng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. “Ở vùng này, mùa mưa thì ngập lụt, mùa hè lại nắng nóng nên tôi thiết kế chuồng nuôi cao ráo, thoáng mát, có lắp điều hòa và quạt thông gió để giữ nhiệt độ ổn định cho đàn dúi” - chị Trang chia sẻ.
bqbht_br_dui-7.jpg
bqbht_br_dui-9.jpg
Dúi má đào Thái Lan dễ nuôi, ít dịch bệnh, thức ăn đơn giản.
Nhờ chủ động cải tiến chuồng trại và nắm vững quy trình chăm sóc, đàn dúi má đào Thái Lan của gia đình chị Trang phát triển khỏe mạnh, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu ở địa phương. Dúi sinh sản tốt, ổn định.

Nhờ chủ động cải tiến chuồng trại và nắm vững quy trình chăm sóc, đàn dúi má đào Thái Lan của gia đình chị Trang phát triển khỏe mạnh, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu ở địa phương. Dúi sinh sản tốt, ổn định.

Hiện nay, mô hình nuôi dúi của chị Trang có hơn 80 cặp dúi bố mẹ, trong đó 70 dúi mẹ sinh sản. Mỗi năm, mô hình của chị Trang cung cấp ra thị trường trên 800 con giống.

Hiện nay, mô hình nuôi dúi của chị Trang có hơn 80 cặp dúi bố mẹ, trong đó 70 dúi mẹ sinh sản. Mỗi năm, mô hình của chị Trang cung cấp ra thị trường trên 800 con giống.

Ngoài ra, chị Trang còn nuôi thêm dúi thương phẩm. Nhờ đó, tổng doanh thu của mô hình đạt gần 800 triệu đồng mỗi năm. Thời gian tới, chị Trang dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô đàn dúi để nâng cao thu nhập.

Ngoài ra, chị Trang còn nuôi thêm dúi thương phẩm. Nhờ đó, tổng doanh thu của mô hình đạt gần 800 triệu đồng mỗi năm. Thời gian tới, chị Trang dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô đàn dúi để nâng cao thu nhập.

bqbht_br_dui-5.jpg
Đánh giá về mô hình, ông Hồ Sỹ Vinh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hà Linh nhấn mạnh: “Đây là mô hình chăn nuôi mới nhưng cho thấy sự phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Bước đầu mô hình đã chứng minh hiệu quả kinh tế, mở ra hướng sinh kế mới cho người dân. Thời gian tới, xã sẽ tổ chức cho các hộ dân tham quan, học tập kinh nghiệm, qua đó từng bước nhân rộng mô hình theo hướng phù hợp với từng thôn, từng hộ”.
Video: Mô hình nuôi dúi má đào Thái Lan đầu tiên ở xã Hà Linh.

Tin liên quan

Tags:

#Dúi má đào Thái Lan #mô hình đầu tiên ở vùng lụt Hà Linh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
“Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.