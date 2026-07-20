Tuổi trẻ Hà Tĩnh thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

(Baohatinh.vn) - Những ngọn nến được thắp lên bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - tấm gương sáng ngời về lý tưởng cách mạng, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Tối 20/7, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), hướng tới kỷ niệm 112 năm ngày sinh (20/10/1914 - 20/10/2026) và 95 năm ngày hy sinh (21/11/1931 - 21/11/2026) của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.
Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, đã hiến trọn tuổi xuân cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
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