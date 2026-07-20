Tuổi trẻ Hà Tĩnh thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 11/07/2026 11:59 Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Lan tỏa những sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè 11/07/2026 05:03 Các câu lạc bộ hoạt động văn hóa, thể thao, kỹ năng được tổ chức trong dịp hè đã tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, góp phần giúp thiếu nhi Hà Tĩnh có kỳ nghỉ an toàn, ý nghĩa.

Ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh 10/07/2026 17:26 Tại hội nghị lần thứ 3 khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phấn đấu trên 65% hộ hội viên cựu chiến binh đạt mức khá, giàu 10/07/2026 12:50 Trên 65% hộ hội viên CCB đạt mức khá, giàu là mục tiêu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh đặt ra trong giai đoạn 2026 – 2031 thông qua phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX 10/07/2026 12:38 Cán bộ hội nông dân các cấp ở Hà Tĩnh được quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo 10/07/2026 11:48 Trong nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh xác định chuyển mạnh cách thức hoạt động từ cứu trợ nhân đạo đến phát triển nhân đạo bền vững, từ trực tiếp thực hiện sang kết nối, điều phối nguồn lực.

Đảng ủy MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động 09/07/2026 18:07 Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, đảng viên tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh 09/07/2026 11:30 Không chỉ kiên trì vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá, những hội viên phụ nữ ở thôn Liên Minh (xã Gia Hanh) còn từng bước lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Những "gia sư công nghệ" của mùa hè tình nguyện 08/07/2026 05:11 Bên cạnh các hoạt động tình nguyện hè, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang trở thành những "gia sư công nghệ", đồng hành cùng người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng số.

Gặp mặt, tặng quà 6 trẻ mồ côi tiêu biểu dự chương trình “Hoa dâng Bác” 07/07/2026 17:04 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh gặp mặt, động viên 6 trẻ mồ côi tiêu biểu trước khi các em tham dự chương trình “Hoa dâng Bác” lần thứ nhất, năm 2026 tại Hà Nội.

Tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc vào cuộc sống 07/07/2026 05:02 Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng các công trình, phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ những ngày đầu nhiệm kỳ.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh viết tiếp hành trình tri ân các gia đình liệt sĩ 05/07/2026 14:00 Trong những ngày diễn ra đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh, màu áo xanh của tuổi trẻ đã để lại nhiều dấu ấn đẹp qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Dựng "lá chắn" ngăn ngừa vi phạm ở thanh, thiếu niên 05/07/2026 11:18 Sau hơn một tháng triển khai, mô hình "Cùng em tiến bước" đã đồng hành với hơn 100 thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên 04/07/2026 09:33 Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" đã mở thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ ở các xã biên giới Hà Tĩnh.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua của tuổi trẻ Hà Tĩnh 03/07/2026 16:52 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, tạo dấu ấn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phát huy vai trò điểm tựa, tạo động lực để người lao động cống hiến 27/06/2026 11:53 Công đoàn Hà Tĩnh xác định tiếp tục chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; phát động hiệu quả các phong trào thi đua và tạo môi trường thuận lợi để người lao động yên tâm cống hiến.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh ra quân chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc 27/06/2026 09:56 Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức “Ngày Thanh niên cùng hành động”.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoàn thành phiên trọng thể 25/06/2026 12:14 Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, tuổi trẻ Hà Tĩnh vinh dự có 2 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2026-2031.

Khởi công xây dựng nhà ở cho 12 hộ gia đình chính sách, khó khăn 24/06/2026 15:16 Sáng 24/6, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 12 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh.

5 tiên phong trong kỷ nguyên mới 24/06/2026 08:45 Hôm nay (24/6), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc, với sự tham gia của 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Sôi động các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi Hà Tĩnh 20/06/2026 05:20 Hàng chục lớp dạy bơi miễn phí do tổ chức đoàn các cấp ở Hà Tĩnh triển khai đã giúp trẻ em được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân trong dịp hè.

Ông Nguyễn Đình Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh 19/06/2026 18:09 Với sự thống nhất cao, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỷ lệ 100% phiếu bầu.

Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 18/06/2026 11:14 Đại hội XIV Hội Phụ nữ Việt Nam đã bầu 127 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, trong đó bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

773 công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc 17/06/2026 09:43 Những “bông hoa việc tốt” mà phụ nữ Hà Tĩnh dâng lên Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện hè của tuổi trẻ Hà Tĩnh 14/06/2026 09:52 Với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang tạo khí thế sôi nổi trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 bằng tinh thần xung kích, tình nguyện.

Phòng ngừa di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền 10/06/2026 20:31 Chương trình truyền thông về phòng ngừa di cư trái phép từ Việt Nam sang Úc bằng tàu thuyền góp phần nâng cao nhận thức, cung cấp các kiến thức cơ bản về di cư an toàn và nạn mua bán người cho người dân Hà Tĩnh.

“Bà đỡ” cho giấc mơ khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh 09/06/2026 05:13 Việc thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp để triển khai Đề án 2415 được kỳ vọng sẽ trở thành “bạn đồng hành” tin cậy, giúp nhiều phụ nữ Hà Tĩnh tự tin biến ý tưởng thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tạo sinh kế bền vững.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX 08/06/2026 17:07 Chiều 8/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã chính thức ra mắt.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam hoàn thành phiên trọng thể 08/06/2026 13:36 Đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng với tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển, Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân cả nước sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.