Vinamilk đón tuổi 50 bằng gần 90.000 km gắn kết của người lao động trên cả nước

Nằm trong chuỗi sự kiện đặc biệt đánh dấu 5 thập kỷ “phụng sự khát vọng Việt”, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã phát động Giải chạy bộ trực tuyến chào mừng 50 năm ngày thành lập công ty (20/8/1976 - 20/8/2026) với thông điệp “50 năm một hành trình, hàng ngàn bước chân cùng chung nhịp tiến”. Thông qua giải chạy, Vinamilk mong muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng lượng tích cực và niềm tự hào về một tập thể bền bỉ, đoàn kết, luôn đồng hành vì những mục tiêu chung.

Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện triết lý lấy con người làm trung tâm của Vinamilk, nơi sức khỏe và sự gắn kết của đội ngũ luôn được coi trọng. Từ những cán bộ - công nhân viên làm việc tại trang trại, nhà máy, kho vận đến văn phòng, dù khác nhau về công việc, độ tuổi hay địa lý, tất cả đều có thể cùng tham gia, cùng chinh phục thử thách và cùng tạo nên một hành trình ý nghĩa, kết nối hàng ngàn người Vinamilk trên khắp cả nước.

Hơn 1.500 người Vinamilk từ 30 đơn vị trên cả nước cùng tham gia Giải chạy bộ trực tuyến chào mừng 50 năm thành lập công ty (Ảnh: NVCC).

Diễn ra trong 15 ngày đầu tháng 8/2026, giải chạy đã thu hút 1.563 cán bộ - công nhân viên tham gia, tích lũy tổng cộng 89.424km - một con số đủ để đi vòng quanh trái đất hơn hai lần. Góp phần tạo nên những con số ấn tượng này là sự nỗ lực của nhiều cán bộ - công nhân viên từ khắp mọi miền Tổ quốc trong suốt những ngày diễn ra chương trình. Không ít người đã phải linh hoạt sắp xếp thời gian, vượt qua những trở ngại về công việc, thời tiết để hoàn thành mục tiêu của mình.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan - chuyên viên Quan hệ khách hàng chi nhánh Vinamilk Hà Nội cho biết, thời gian diễn ra giải chạy cũng là lúc Thủ đô liên tục xuất hiện những cơn mưa lớn vào buổi chiều tối. "Với chị em phụ nữ, ban ngày là thời gian dành cho công việc và gia đình, buổi tối mới có thời gian tích lũy từng kilomet. Thế nhưng, cứ chuẩn bị thay đồ chạy là bầu trời lại kéo mây đen. Dẫu vậy, khó khăn chưa bao giờ làm chùn bước. Người mang theo ô để chủ động tập luyện, người kiên nhẫn chờ mưa ngớt, thậm chí có những ngày tranh thủ cả giờ nghỉ trưa để cùng nhau đi bộ hoặc chạy vài vòng, góp từng bước chân cho chặng đường chung. Điều vui nhất không phải là hoàn thành bao nhiêu kilomet mà là được cùng đồng nghiệp động viên nhau vượt qua thử thách", chị chia sẻ.

Những cơn mưa đầu tháng 8 không làm giảm quyết tâm của các nữ vận động viên Vinamilk trên hành trình chinh phục mục tiêu chung (Ảnh: NVCC).

Mục tiêu mà ban tổ chức đề ra cho mỗi cá nhân là hoàn thành 50km đường chạy trong thời gian 15 ngày, nhưng hàng trăm người tham gia đã về đích với thành tích hơn 100km. Nhiều “vận động viên” thậm chí hoàn thành 400-600km, tức trung bình đến 40km/ngày.

Là một trong những người về đích ấn tượng với tổng quãng đường hơn 200km, anh Ngô Phước Lộc - Kế toán trưởng Công ty Bò sữa Việt Nam (đơn vị thành viên của Vinamilk) cho biết, thành tích này tương đương với việc trung bình anh phải hoàn thành hơn 13km/ngày. Đây là thử thách không nhỏ, đặc biệt trong những ngày công việc bận rộn.

Nhưng khi nghĩ đến mình đang cùng hàng ngàn anh chị em đồng nghiệp trên cả nước chạy về một cột mốc chung - sinh nhật lần thứ 50 của công ty - anh lại có thêm động lực để hoàn thành. “Đó không chỉ là thành tích cá nhân, mà là niềm tự hào được là một phần của tập thể này”, anh Lộc chia sẻ.

Không cùng điểm xuất phát, hàng ngàn bước chân từ khắp cả nước đều hướng về một mục tiêu chung - chào đón cột mốc 50 năm của Vinamilk (Ảnh: NVCC).

Ông Bùi Thanh Xuyên - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Nước giải khát Việt Nam (thành viên của Vinamilk), cho biết, điều giá trị nhất mà chương trình mang lại là giúp người lao động cảm nhận rõ hơn sự kết nối với đồng nghiệp và niềm tự hào khi cùng hướng về cột mốc 50 năm của công ty.

“Điều đáng quý là phần lớn người tham gia không chạy vì giải thưởng, mà vì mong muốn được hòa chung không khí chào mừng 50 năm thành lập Vinamilk. Mỗi bước chân là một sự đồng hành, một lời chúc mừng gửi đến công ty trong cột mốc đặc biệt này", ông Xuyên bày tỏ.

Một hành trình khép lại, nhưng tinh thần đoàn kết và năng lượng tích cực của người Vinamilk vẫn tiếp tục cho chặng đường 50 năm phía trước (Ảnh: NVCC).

Giải chạy bộ trực tuyến vì thế không chỉ là hoạt động chào mừng cột mốc 50 năm của Vinamilk mà còn là dịp để hàng ngàn người lao động từ 30 đơn vị trên cả nước cùng kết nối, rèn luyện sức khỏe và chia sẻ niềm tự hào về nơi mình làm việc.

Gần 90.000km được tích lũy không chỉ là thành tích thể thao, mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết, năng lượng tích cực và niềm tự hào của những con người đang cùng xây dựng Vinamilk mỗi ngày. Đó cũng chính là ý nghĩa của thông điệp "50 năm một hành trình, hàng ngàn bước chân cùng chung nhịp tiến", tiếp thêm năng lượng "phụng sự khát vọng Việt"; trong chặng đường phía trước.