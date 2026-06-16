"Xe chữa cháy công cộng" - lá chắn phòng cháy từ cơ sở

Học sinh, đoàn viên thanh niên đã được lực lượng CSGT đường thủy ở Hà Tĩnh tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông đường thủy, hướng dẫn kỹ năng sử dụng áo phao và phòng tránh tai nạn đuối nước.
"Hợp đồng kỳ nghỉ" với quy mô hoạt động rất trắng trợn và chiêu thức tinh vi, hướng tới người già, người nghỉ hưu có điều kiện tài chính. Các cơ quan chức năng cần xử lý và đưa ra cảnh báo sớm cho Nhân dân.
World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cũng là thời điểm tội phạm công nghệ cao và các đường dây cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
Thông qua những thước phim ngắn, các bạn thanh thiếu niên Hà Tĩnh có cơ hội thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời góp phần tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, lực lượng công an còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
"Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06" được triển khai tại Hà Tĩnh góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.
Trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Chi cục Hải quan khu vực XI sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện địa hình phức tạp, sáng 1/6, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể hai cháu bé bị đuối nước tại suối Thia, đoạn qua phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.
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