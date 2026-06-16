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"Xe chữa cháy công cộng" - lá chắn phòng cháy từ cơ sở

Anh Tấn - Nguyễn Trung
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(Baohatinh.vn) - Với thiết kế gọn nhẹ, mô hình “Xe chữa cháy công cộng” do Công an xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng đang góp phần nâng cao khả năng xử lý các sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu.

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Trước nguy cơ cháy nổ gia tăng trong mùa nắng nóng, Công an xã Đồng Tiến đã nghiên cứu, xây dựng mô hình “Xe chữa cháy công cộng” nhằm tăng cường năng lực chữa cháy ban đầu tại địa phương.
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Mô hình được cải tiến từ phương tiện công vụ hiện có, trang bị thêm bồn chứa nước, máy bơm, máy phát điện, bình chữa cháy và nhiều thiết bị phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.
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Với kích thước nhỏ gọn, phương tiện có thể dễ dàng di chuyển vào các tuyến đường dân sinh, ngõ xóm nhỏ hẹp, những khu vực xe chữa cháy chuyên dụng gặp khó khăn khi tiếp cận.
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Xe được thiết kế bảo đảm giữ nguyên chức năng của phương tiện ban đầu, đáp ứng yêu cầu triển khai chữa cháy tại chỗ khi xảy ra sự cố.
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Hệ thống bơm nước công suất lớn cùng các thiết bị chữa cháy được lắp đặt giúp lực lượng cơ sở nhanh chóng triển khai phương án dập lửa khi có sự cố xảy ra.
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Đối với các đám cháy thực bì, hệ thống phun áp lực cao giúp xử lý hiệu quả những điểm cháy âm ỉ, hạn chế nguy cơ cháy lan trên diện rộng.
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Trong các tình huống cháy nhà dân, xe có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đường vòi đưa nước vào khu vực cháy để khống chế ngọn lửa từ sớm.
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Thượng úy Phạm Anh Tuấn (người bên trái)- Phó Trưởng Công an xã Đồng Tiến cho biết: “Khi xảy ra sự cố, xe chữa cháy này giúp lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử lý đám cháy ngay từ giai đoạn đầu, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản”.
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Không chỉ phục vụ công tác chữa cháy, phương tiện còn được trang bị máy cưa, dụng cụ tháo dỡ và nhiều thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.
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Tính cơ động là một trong những ưu điểm nổi bật của mô hình, nhất là tại các khu dân cư có hệ thống đường làng, ngõ xóm nhỏ hẹp.
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Qua các đợt diễn tập, mô hình “Xe chữa cháy công cộng” bước đầu chứng minh hiệu quả trong xử lý sự cố, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở và góp phần nâng cao khả năng ứng phó của cộng đồng trước nguy cơ cháy, nổ.
VIDEO: Xe chữa cháy công cộng” lá chắn phòng cháy từ cơ sở ở Hà Tĩnh

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Tags:

#Xe chữa cháy công cộng #Mô hình xe chữa cháy xã Đồng Tiến #Xe chữa cháy Công an xã ở Hà Tĩnh

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