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Đại tá Phạm Văn Sâm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

Dương Hoàng – Lê Đức
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(Baohatinh.vn) - Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

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Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Chiều 14/7, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Đẩu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

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Các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Đẩu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đại biểu dự hội nghị.

Theo Quyết định số 165/QĐ-BQP ngày 6/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, từ 17h ngày 14/7/2026, Đại tá Phạm Văn Sâm chính thức điều hành công việc trên cương vị Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

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Lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và đại biểu tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.
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Lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mừng 2 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.
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Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng 2 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Võ Quang Thiện trong thời gian công tác tại Hà Tĩnh.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu trên cương vị mới, đồng chí Phạm Văn Sâm nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4 chúc mừng hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm trên cương vị mới. Đồng thời, yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

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Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Cùng đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chính sách hậu phương quân đội và thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

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Tags:

#Bàn giao chức vụ Chính ủy #Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Phan Thiên Định

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