Trao VinFast VF7 cho khách hàng trúng giải đặc biệt của Agribank Hà Tĩnh

Sáng 4/8, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao thưởng chương trình huy động “Tiết kiệm dự thưởng - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8 và đại diện Sở Công thương Hà Tĩnh cùng dự.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh công bố kết quả quay số mở thưởng chương trình huy động “Tiết kiệm dự thưởng - Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Chương trình “Tiết kiệm dự thưởng - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” được Agribank Hà Tĩnh triển khai từ ngày 2/1- 2/7/2026 nhằm thu hút nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Cơ cấu giải thưởng gồm 369 giải với tổng giá trị hơn 1,05 tỷ đồng, trong đó có 1 giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF7 Eco trị giá 757,44 triệu đồng, 1 giải nhất là xe máy Honda SH Mode phiên bản đặc biệt cùng nhiều giải thưởng giá trị khác.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh trao giải đặc biệt cho đại diện khách hàng Đinh Thị Duyên.

Trước đó, ngày 14/7/2026, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã tổ chức quay số mở thưởng để xác định các khách hàng may mắn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã trao giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF7 Eco trị giá 757,44 triệu đồng cho đại diện khách hàng Đinh Thị Duyên, xã Nghi Xuân (khách hàng gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Nghi Xuân).

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh trao giải nhất cho khách hàng Nguyễn Thị Vân.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã trao giải nhất là xe máy Honda SH Mode trị giá 69 triệu đồng cho khách hàng Nguyễn Thị Vân, xã Sơn Giang (khách hàng gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Hương Sơn).

Các khách hàng trúng giải nhì, giải ba sẽ được Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh trao thưởng tại các chi nhánh địa phương.