Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham quan nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại Tokyo

Nguyễn Trung
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao công nghệ, phương thức quản trị và tinh thần kỷ luật của Nhật Bản trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị. Việc trực tiếp tham quan nhà máy không chỉ giúp đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tiếp cận thực tiễn vận hành một công trình kỹ thuật hiện đại mà còn là cơ hội quý để học tập kinh nghiệm quản lý chất thải bài bản, đồng bộ và bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác Hà Tĩnh nghe thuyết trình về nhà máy.

Tiếp tục chương trình công tác tại Nhật Bản, sáng 12/5, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tới tham quan Nhà máy xử lý rác thải Minato, Tokyo.

Đại biểu nghe thuyết trình về nhà máy.

Nhà máy này là cơ sở xử lý rác hiện đại nằm tại quận Minato, Tokyo. Nhà máy đảm nhận vai trò quan trọng trong xử lý rác thải sinh hoạt của khu vực trung tâm Tokyo, ứng dụng công nghệ đốt rác ở nhiệt độ cao, qua đó giảm thể tích rác xuống khoảng 1/20 so với ban đầu, hạn chế tối đa lượng rác phải chôn lấp.

Nhiệt lượng dư từ quá trình đốt được thu hồi để phát điện; khí thải được xử lý qua nhiều tầng lọc nhằm loại bỏ bụi, dioxin trước khi thải ra môi trường.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tham quan khu vực điều hành nhà máy.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tham quan khu vực điều hành nhà máy.

Tại buổi tham quan, đoàn công tác đã nghe giới thiệu tổng quan về quy trình tiếp nhận, phân loại, đốt rác, thu hồi nhiệt, phát điện và hệ thống kiểm soát khí thải. Những kinh nghiệm trong tổ chức vận hành, giám sát môi trường, bảo đảm an toàn kỹ thuật, cũng như cách thức kết nối giữa nhà máy với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư là những nội dung đoàn Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm.

Phát biểu trong chuyến tham quan, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao công nghệ, phương thức quản trị và tinh thần kỷ luật của Nhật Bản trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị. Việc trực tiếp tham quan nhà máy không chỉ giúp đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tiếp cận thực tiễn vận hành một công trình kỹ thuật hiện đại mà còn là cơ hội quý để học tập kinh nghiệm quản lý chất thải bài bản, đồng bộ và bền vững.

Nhà máy đảm nhận vai trò quan trọng trong xử lý rác thải sinh hoạt của khu vực trung tâm Tokyo, ứng dụng công nghệ đốt rác ở nhiệt độ cao

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cho biết, Hà Tĩnh đang chuẩn bị triển khai dự án nhà máy xử lý chất thải có phát điện. Đây là dự án tỉnh rất quan tâm, nhằm xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên từ rác theo định hướng kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, những kinh nghiệm từ Nhật Bản sẽ là nguồn tham khảo quan trọng để tỉnh nghiên cứu, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh mong muốn được các chuyên gia, đối tác Nhật Bản hợp tác, đồng hành sâu hơn về công nghệ xử lý rác, tổ chức vận hành, kiểm soát môi trường, cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương và công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận xã hội.

Một dự án xử lý chất thải chỉ thực sự thành công khi không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mà còn vận hành an toàn, hiệu quả, hài hòa với môi trường, đời sống dân cư và tạo được niềm tin trong cộng đồng.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhà máy.

Chuyến tham quan Nhà máy xử lý rác thải Minato của lãnh đạo tỉnh diễn ra trong bối cảnh Hà Tĩnh đang thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trong đó, môi trường, xử lý chất thải, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn được xác định là những lĩnh vực quan trọng.

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành kết luận và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của trung ương, tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định: Xác định rõ công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế sáng tạo

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế sáng tạo và phải phân định rõ giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với công nghiệp văn hóa.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, kết nối đầu tư

Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của địa phương trong việc tăng cường hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và mở rộng hợp tác quốc tế.
Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp tiềm năng và chia sẻ kinh nghiệm để tỉnh hoàn thiện môi trường đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế.
Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân

Hôm nay, ngày 11/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI bước vào ngày làm việc thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội.
Buổi tuyên truyền đặc biệt trên tàu Cảnh sát biển 8004

Buổi tuyên truyền đã giúp đoàn công tác Hà Tĩnh nắm vững các quy định mới nhất về quản lý hoạt động nghề cá, nâng cao trách nhiệm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC.
