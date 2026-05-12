Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham quan nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại Tokyo

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác Hà Tĩnh nghe thuyết trình về nhà máy.

Tiếp tục chương trình công tác tại Nhật Bản, sáng 12/5, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tới tham quan Nhà máy xử lý rác thải Minato, Tokyo.

Nhà máy này là cơ sở xử lý rác hiện đại nằm tại quận Minato, Tokyo. Nhà máy đảm nhận vai trò quan trọng trong xử lý rác thải sinh hoạt của khu vực trung tâm Tokyo, ứng dụng công nghệ đốt rác ở nhiệt độ cao, qua đó giảm thể tích rác xuống khoảng 1/20 so với ban đầu, hạn chế tối đa lượng rác phải chôn lấp.

Nhiệt lượng dư từ quá trình đốt được thu hồi để phát điện; khí thải được xử lý qua nhiều tầng lọc nhằm loại bỏ bụi, dioxin trước khi thải ra môi trường.

Tại buổi tham quan, đoàn công tác đã nghe giới thiệu tổng quan về quy trình tiếp nhận, phân loại, đốt rác, thu hồi nhiệt, phát điện và hệ thống kiểm soát khí thải. Những kinh nghiệm trong tổ chức vận hành, giám sát môi trường, bảo đảm an toàn kỹ thuật, cũng như cách thức kết nối giữa nhà máy với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư là những nội dung đoàn Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm.

Phát biểu trong chuyến tham quan, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao công nghệ, phương thức quản trị và tinh thần kỷ luật của Nhật Bản trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị. Việc trực tiếp tham quan nhà máy không chỉ giúp đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tiếp cận thực tiễn vận hành một công trình kỹ thuật hiện đại mà còn là cơ hội quý để học tập kinh nghiệm quản lý chất thải bài bản, đồng bộ và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cho biết, Hà Tĩnh đang chuẩn bị triển khai dự án nhà máy xử lý chất thải có phát điện. Đây là dự án tỉnh rất quan tâm, nhằm xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên từ rác theo định hướng kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, những kinh nghiệm từ Nhật Bản sẽ là nguồn tham khảo quan trọng để tỉnh nghiên cứu, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh mong muốn được các chuyên gia, đối tác Nhật Bản hợp tác, đồng hành sâu hơn về công nghệ xử lý rác, tổ chức vận hành, kiểm soát môi trường, cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương và công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận xã hội.

Một dự án xử lý chất thải chỉ thực sự thành công khi không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mà còn vận hành an toàn, hiệu quả, hài hòa với môi trường, đời sống dân cư và tạo được niềm tin trong cộng đồng.

