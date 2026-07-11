Ca nô chở 35 người lật ở Phú Quốc

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền đặc khu Phú Quốc, khoảng 13h, ca nô của Công ty Ocean Pear Island chở 32 du khách cùng ba thành viên tổ lái từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới.

Khi rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m, canô bất ngờ gặp sự cố, lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Hiện trường cứu nạn nhóm du khách. Ảnh: Người dân cung cấp

Phát hiện phương tiện gặp nạn, nhiều tàu du lịch hoạt động gần đó nhanh chóng đến ứng cứu. Một chủ tàu tham gia cứu hộ cho biết mất khoảng 5 phút để tiếp cận hiện trường. Nhiều hành khách mắc kẹt trong khoang ca nô nên việc giải cứu gặp khó khăn.

"Chỉ một số người được đưa ra ngoài còn tỉnh táo", người này nói và cho biết nhiều du khách trên ca nô là người Ấn Độ. Thời điểm xảy ra tai nạn, vùng biển An Thới có sóng lớn, không mưa.

Video: Ca nô chở khách bị lật trên vùng biển An Thới, lực lượng chức năng đang cứu người (Theo Tuoitre.vn)

Chính quyền đặc khu Phú Quốc huy động lực lượng chức năng, phương tiện cùng người dân địa phương tiếp cận hiện trường. Đến chiều cùng ngày, 23 người được đưa vào bờ và hỗ trợ y tế. Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết 18 du khách trong tình trạng nguy kịch, đã đưa đi cấp cứu.

Hiện trường canô bị lật ở vùng biển Phú Quốc. Ảnh: Người dân cung cấp

Các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm những người còn lại, đồng thời xác minh nguyên nhân tai nạn.