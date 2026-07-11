Ca nô chở 35 người lật ở Phú Quốc

Ca nô chở 32 du khách và 3 thành viên tổ lái bị lật gần Hòn Mây Rút Ngoài, Phú Quốc, chiều 11/7. 23 người đã được đưa vào bờ, trong đó nhiều trường hợp nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu từ chính quyền đặc khu Phú Quốc, khoảng 13h, ca nô của Công ty Ocean Pear Island chở 32 du khách cùng ba thành viên tổ lái từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới.
Khi rời Hòn Mây Rút Ngoài khoảng 400 m, canô bất ngờ gặp sự cố, lật úp, khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển.
Phát hiện phương tiện gặp nạn, nhiều tàu du lịch hoạt động gần đó nhanh chóng đến ứng cứu. Một chủ tàu tham gia cứu hộ cho biết mất khoảng 5 phút để tiếp cận hiện trường. Nhiều hành khách mắc kẹt trong khoang ca nô nên việc giải cứu gặp khó khăn.
"Chỉ một số người được đưa ra ngoài còn tỉnh táo", người này nói và cho biết nhiều du khách trên ca nô là người Ấn Độ. Thời điểm xảy ra tai nạn, vùng biển An Thới có sóng lớn, không mưa.
Chính quyền đặc khu Phú Quốc huy động lực lượng chức năng, phương tiện cùng người dân địa phương tiếp cận hiện trường. Đến chiều cùng ngày, 23 người được đưa vào bờ và hỗ trợ y tế. Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết 18 du khách trong tình trạng nguy kịch, đã đưa đi cấp cứu.
Các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm những người còn lại, đồng thời xác minh nguyên nhân tai nạn.
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