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Khảo sát tìm phương án xử lý điểm sụt trượt trên tuyến đường ở Kỳ Anh

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Theo tính toán sơ bộ của ngành chức năng, để xử lý điểm sụt trượt trên mái taluy dương của tuyến đường Đồng – Trung (xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), cần phải hốt dọn gần 1.000 khối đất đá.

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Điểm sụt trượt trên khu vực núi Chòi có nguy cơ xảy ra sạt lở xuống đường Đồng - Trung.

Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) vừa phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị chức năng kiểm tra, đánh giá hiện trạng và tìm phương án xử lý vị trí sụt trượt trên mái taluy dương của tuyến đường huyện 91 (ĐH.91, còn gọi là đường Đồng – Trung), đoạn qua xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đánh giá sơ bộ, vị trí sụt trượt nằm ở khu vực núi Chòi, có chiều dài 40m, cao 6m. Tại vị trí này, đất, đá đã bị sụt trượt, có nhiều vết nứt lớn, nguy cơ cao xảy ra sạt lở, nhất là trường hợp có mưa lớn, ảnh hưởng tới người và phương tiện tham gia giao thông.

Vào mùa mưa lũ năm 2025, vị trí sụt trượt này đã từng xảy ra sạt lở khiến nhiều khối đất, đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

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Khu vực xảy ra sụt trượt trên núi Chòi ở xã Kỳ Anh.

Về phương án xử lý, ngành chức năng ước tính cần hốt dọn gần 1.000 khối đất, đá để hạ thấp độ cao điểm sụt trước khi tiến hành giật cấp mái taluy dương (xẻ sườn núi thành từng bậc nhằm giảm áp lực trọng lực, hạn chế tình trạng sạt lở).

Tuy nhiên, biện pháp thi công sẽ được triển khai khi đơn vị chức năng hoàn thiện việc khảo sát, đánh giá, trình phương án xử lý và được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

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Trường hợp không may xảy ra sạt lở, nguy cơ cao ảnh hưởng tới người tham gia giao thông trên đường Đồng - Trung.

Trước đó, một số người dân đi làm rừng, hái nấm tràm đã phát hiện trên núi Chòi ở xã Kỳ Anh xuất hiện nhiều vết nứt, sụt trượt, có thể gây sạt lở xuống đường Đồng – Trung nên đã thông báo với chính quyền địa phương.

Xã Kỳ Anh sau đó đã lắp đặt biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua tuyến đường Đồng - Trung, nhất là khi có mưa hoặc thời tiết bất lợi.

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Chủ đề Thiên tai - bão lũ

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