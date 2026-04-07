Chủ tịch UBND tỉnh: Nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định điều hành cuộc họp.

Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Nghị quyết 57). Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại Hà Tĩnh được tổ chức nghiêm túc, đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chủ động ban hành chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Toàn cảnh cuộc họp.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó có 127/226 nhiệm vụ đã hoàn thành (56,19%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 95,68%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 99,77%, thể hiện hiệu quả bước đầu trong xây dựng chính quyền số.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Bùi Khắc Bằng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 57.

Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp phản ánh hiện trường; thiết lập đường dây nóng (19009038) và vận hành thử nghiệm từ 17/3/2026, góp phần tăng cường tương tác số giữa người dân và chính quyền.

Vận hành Trung tâm SOC và giải pháp phòng, chống mã độc quản trị tập trung góp phần nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng của tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc báo cáo một số nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 57.

Trong quý I/2026, tỉnh tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số trong quản trị, sản xuất, kinh doanh; từng bước hình thành các mô hình tiêu thụ nông sản trên nền tảng số và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Hữu Khanh báo cáo tiến độ xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu ngành.

Bên cạnh đó, việc triển khai Nghị quyết số 57 hiện vẫn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như: việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh còn gặp khó khăn; một số chính sách của Trung ương ban hành nhưng chưa quy định cụ thể về định mức kinh phí nên địa phương khó áp dụng...

Hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt tại cấp xã còn thiếu đồng bộ; nhiều địa phương sau sáp nhập chưa được đầu tư đầy đủ trang thiết bị để vận hành đáp ứng các hệ thống dùng chung mới. Nhân lực chuyên trách KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thiếu và chưa đồng đều về trình độ, chưa có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số ít, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và dịch vụ phần mềm…

Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57; đồng thời đánh giá, phân tích những tồn tại, khó khăn và đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, tiếp tục báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện Nghị quyết số 57. Sở KH&CN và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng danh mục triển khai nghị quyết và các văn bản liên quan theo hướng rõ sản phẩm, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm để có căn cứ tổng hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận cuộc họp.

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo Nghị quyết 57.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KH&CN chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tập trung xây dựng, hoàn thiện các đề án, dự án, chính sách liên quan đến thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thu hút, phát triển nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; rà soát, tham mưu kế hoạch, chương trình, sản phẩm cụ thể về phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời đề nghị các sở, ngành, đơn vị phối hợp rà soát, lựa chọn một số địa phương năng động, có sản phẩm cụ thể để sớm xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh; xem đây là một nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57. Trong đó, tập trung ứng dụng KHCN, chuyển đổi số để phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương.