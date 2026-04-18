Khởi tố đối tượng vận chuyển gần 2 kg ma túy đá tại biên giới Hà Tĩnh

Lê Tuấn - Nguyễn Tạo
(Baohatinh.vn) - Nguyễn Trung Hiếu vận chuyển gần 2 kg ma túy đá với tiền công 20 triệu đồng, bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại khu vực biên giới Hà Tĩnh.

Ngày 17/4, Viện KSND khu vực 5 – Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Nguyễn Trung Hiếu vì hành vi vận chuyển trái phép ma túy đá.

Vào khoảng 11h10 ngày 12/4, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc phát hiện, bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu (SN 1988, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) khi đang mang theo túi hàng nghi chứa chất cấm.

bqbht_br_660185414256111087.jpg
Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu cùng tang vật gần 2 kg ma túy đá bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, tại km 82, quốc lộ 8 (thuộc xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Hiếu xuống từ xe ô tô BKS 73A-171.69, lấy một túi ni lông màu đen bên đường rồi tiếp tục di chuyển. Khi đến km 73, quốc lộ 8, phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi, đối tượng ném túi hàng qua hộ lan và bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận túi hàng chứa ma túy đá, được thuê vận chuyển với tiền công 20 triệu đồng. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 túi ni lông chứa chất ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng gần 2 kg.

bqbht_br_628570905482841728.jpg
Tang vật vụ án.

Vụ việc nằm trong kế hoạch đấu tranh Chuyên án A1-426P do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ CHQS tỉnh) xác lập. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

#Vận chuyển ma túy #Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh #ma túy

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.