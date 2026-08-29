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Kịp thời khống chế vụ cháy tại công trường Bệnh viện Đa khoa TTH Đức Thọ

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi phát hiện đám cháy tại công trường Bệnh viện Đa khoa TTH Đức Thọ (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng hiện trường, khống chế vụ cháy.

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Khoảng hơn 12h ngày 29/8, người dân sống tại khu vực thôn Yên Long, xã Đức Thọ phát hiện một đám cháy nhỏ bất ngờ xuất hiện tại khu vực dãy nhà cao tầng phía sau công trường Dự án Bệnh viện Đa khoa TTH Đức Thọ. Chỉ ít phút sau, khói từ khu vực xảy ra cháy bốc lên thành từng cột lớn, thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.
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Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Thọ phối hợp với lực lượng PCCC&CNCH (Công an tỉnh) khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố và kịp thời khống chế đám cháy.
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Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực đang thi công dãy nhà phía sau công trường, nguyên nhân được xác định do chập điện.
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Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, vụ cháy đã được khống chế, không để lan sang các khu vực khác trong công trường. Những công nhân thi công ca chiều 29/8 cũng được yêu cầu ra phía ngoài khu vực công trường để tránh các sự cố,
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Đến nay, cơ bản đám cháy đã được khống chế. Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ ảnh hưởng, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết để xử lý và khắc phục sự cố. Các đơn vị liên quan cũng đang rà soát hệ thống điện và các điều kiện an toàn tại khu vực thi công, nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình tiếp tục triển khai dự án.
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Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu kiểm tra, làm rõ và triển khai các biện pháp khắc phục theo quy định.

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Tags:

#Cháy công trường #cháy tại công trường Bệnh viện Đa khoa TTH Đức Thọ

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