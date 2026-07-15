Thiếu nhân lực công nghệ thông tin: Xã, phường loay hoay chuyển đổi số

Nhiều xã, phường ở Hà Tĩnh đang loay hoay với bài toán thiếu cán bộ chuyên ngành công nghệ thông tin phụ trách nhiệm vụ chuyển đổi số.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, anh Phạm Đức Hiệp - công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hà Linh, được giao phụ trách thêm lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghệ thông tin dù được đào tạo chuyên ngành quản lý văn hóa.

Việc đảm nhận lĩnh vực hoàn toàn khác chuyên môn khiến anh gặp nhiều khó khăn trong xử lý công việc. Nhiều nội dung đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, trong khi anh phải vừa làm vừa tự tìm hiểu nên tiến độ giải quyết văn bản, hồ sơ có thời điểm bị chậm, thậm chí tồn đọng.

Anh Phạm Đức Hiệp - công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hà Linh không được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin để phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Anh Phạm Đức Hiệp cho biết: "Do không được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin nên tôi phải tự học để xử lý công việc. Dù đã rất cố gắng nhưng nhiều nội dung chuyên môn tôi vẫn chưa nắm vững. Có những thuật ngữ, văn bản chuyên ngành tôi mất nhiều thời gian để tìm hiểu nên việc triển khai gặp không ít khó khăn. Đến nay, tôi vẫn còn 54 văn bản liên quan đến lĩnh vực này chưa thể xử lý. Vì chưa am hiểu sâu nên tôi mới chỉ thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, còn những nội dung mang tính tham mưu, chiến lược phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thì vẫn chưa đáp ứng được".

Tại xã Hương Đô, anh Nguyễn Thanh Tình - công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Được đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng anh được giao phụ trách nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền số, hạ tầng thông tin, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bưu chính cùng các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và báo chí. Theo anh Tình, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là lĩnh vực tạo áp lực lớn nhất.

Ngoài việc tự học, anh Tình thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp ở các địa phương khác để xử lý công việc được phân công.

"Lĩnh vực chuyển đổi số thay đổi từng ngày. Người có chuyên môn công nghệ thông tin còn phải thường xuyên cập nhật, tự đổi mới, trong khi tôi không được đào tạo đúng ngành. Có những nội dung phải đọc nhiều tài liệu, hỏi đồng nghiệp, tìm hiểu trên mạng mới dám triển khai. Dù đã rất cẩn trọng nhưng vì thiếu nền tảng chuyên môn nên tôi rất áp lực, sợ tham mưu sai, triển khai không sát yêu cầu hoặc bỏ sót nhiệm vụ, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ xử lý công việc", anh Tình nói.

Theo các địa phương, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc ở cấp xã tăng mạnh. Nếu trước đây mỗi xã thực hiện hơn 160 đầu việc thì nay tăng lên hơn 1.000 đầu việc, chưa kể các nhiệm vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền.

Khối lượng công việc tăng trong khi đội ngũ cán bộ không tăng tương ứng khiến nhiều địa phương phải bố trí công chức làm trái chuyên môn, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Riêng lĩnh vực chuyển đổi số, nhiều nhiệm vụ đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin nhưng nguồn nhân lực chuyên môn còn thiếu.

Hà Tĩnh mới có 24/69 xã, phường bố trí được cán bộ có trình độ chuyên môn công nghệ thông tin phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số.

Thực tế tại Hà Linh và Hương Đô cũng là tình trạng chung ở nhiều địa phương. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, toàn tỉnh hiện chỉ có 24/69 xã, phường bố trí được cán bộ có trình độ chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc tương đương phụ trách chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. 45 địa phương còn lại giao nhiệm vụ này cho công chức kiêm nhiệm, không đúng chuyên ngành và chưa đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm theo quy định.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, chuyển đổi số không chỉ là vận hành phần mềm hay xử lý văn bản điện tử mà còn đòi hỏi năng lực tham mưu, quản trị dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và tổ chức triển khai quá trình chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền. Khi cán bộ phụ trách thiếu nền tảng chuyên môn, việc thực hiện nhiệm vụ dễ gặp lúng túng, chậm tiến độ hoặc chỉ đáp ứng các công việc trước mắt.

Chuyển đổi số góp phần quan trọng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong ảnh: Đoàn viên thanh viên xã Phúc Trạch hướng dẫn người dân sử dụng các phần mềm kết nối người dân với chính quyền.

Theo ông Đặng Văn Đức - Trưởng phòng Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh, việc nhiều địa phương chưa bố trí được cán bộ đúng chuyên ngành công nghệ thông tin phụ trách chuyển đổi số là khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

"Chuyển đổi số là nhiệm vụ không thể chờ đủ nhân lực mới thực hiện. Trước mắt, ngành sẽ phối hợp với các địa phương đào tạo, bồi dưỡng theo từng nhóm nhiệm vụ, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho cán bộ phụ trách chuyển đổi số. Về lâu dài, sẽ tham mưu hoàn thiện vị trí việc làm, từng bước bố trí, tuyển dụng hoặc điều động cán bộ có chuyên môn phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cấp xã trong giai đoạn mới", ông Đức cho biết.

Bài toán nhân lực đang trở thành một trong những khó khăn lớn đối với quá trình chuyển đổi số ở cấp xã. Việc từng bước bố trí đội ngũ cán bộ đúng chuyên môn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.​

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