Lãnh đạo Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Sáng 19/6, tại tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tổ chức hội nghị thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới. Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia Lê Thanh Hải, Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia Đỗ Hồng Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các bộ, ngành trung ương và 19 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn cảnh hội nghị.

​Thời gian qua, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trên môi trường số. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong cả nước đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong hơn 1 tháng thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử phạt vi phạm hành chính hơn 17,8 tỷ đồng; phê duyệt quyết định khởi tố 43 vụ án; ngăn chặn truy cập đối với 1.073 trang web vi phạm...

Tại Hà Tĩnh, triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ, phạt tiền 108 triệu đồng; khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng; tịch thu và tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Đại biểu Trung ương, địa phương tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện các xu hướng vi phạm mới; đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia Đỗ Hồng Trung kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia Đỗ Hồng Trung đề nghị các bộ, ngành, địa phương và đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, công điện của Chính phủ về tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định pháp luật còn bất cập. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong xử lý các vụ việc có tính chất liên ngành, liên tỉnh.