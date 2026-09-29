Hoàng Đức có cơ hội ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam sau đường chuyền thuận lợi của Hoàng Hên. Tiền vệ sinh năm 1998 nhanh chóng tung cú dứt điểm ở cự ly gần, nhưng không thể đánh bại thủ môn Thái Lan. Việt Nam đang tạo được sức ép đáng kể sau giờ nghỉ, song vẫn chưa thể tìm được bàn thắng gỡ hòa.
Bùi Hoàng Việt Anh phạm lỗi nguy hiểm ngay trước vòng cấm, tạo cơ hội thuận lợi để Thái Lan thực hiện cú sút phạt.
Sarach là người thực hiện cú đá, đưa bóng vượt qua hàng rào nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa trải qua một phen hú vía khi khung thành rung chuyển nhưng chưa phải nhận thêm bàn thua.
Hiệp 2 chính thức bắt đầu, đội tuyển Việt Nam là đội giao bóng. HLV Kim Sang-sik quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Hoàng Đức, Williams Minh Hoàng và Hoàng Hên vào sân.
Những cầu thủ được thay ra gồm Tài Lộc, Tuấn Tài và Minh Khoa. Các điều chỉnh này được kỳ vọng giúp Việt Nam cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tăng sức ép lên hàng thủ Thái Lan.
Kết thúc hiệp 1, Việt Nam đang tạm thời bị dẫn với tỉ số 0-1.
Hiệp đấu đầu tiên được bù giờ 4 phút. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Thái Lan vượt lên dẫn trước. Đáng tiếc, pha lập công của Tài Lộc trước đó không được công nhận do lỗi việt vị sau khi VAR vào cuộc. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ còn ít phút để tìm kiếm cơ hội trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.
Niềm vui của đội tuyển Việt Nam không kéo dài khi VAR vào cuộc kiểm tra tình huống ghi bàn của Tài Lộc. Sau khi xem xét, trọng tài xác định cầu thủ Việt Nam đã rơi vào thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận, tỷ số vẫn được giữ nguyên, khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục phải nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Tài Lộc tạo nên khoảnh khắc bùng nổ khi xử lý bóng khéo léo, loại bỏ hậu vệ và thủ môn Thái Lan trước khi đưa bóng vào lưới. Bàn thắng đến sau quãng thời gian đội tuyển Việt Nam liên tục gia tăng sức ép, với sự cơ động của Tài Lộc và Đình Bắc.
Đội tuyển Việt Nam đang liên tục đẩy cao đội hình, gây sức ép lên phần sân Thái Lan. Sự cơ động của Tài Lộc và Đình Bắc giúp các pha lên bóng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trở nên linh hoạt hơn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần thêm sự chính xác ở những tình huống xử lý cuối cùng để chuyển hóa sức ép thành bàn thắng gỡ hòa.
Adou Minh đang thi đấu khá tự tin bên hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ từng khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục cho thấy sự chủ động trong những pha xử lý bóng.
Đây mới là lần đầu tiên Adou Minh được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, nhưng anh đang dần tạo được dấu ấn trong cuộc đối đầu với Thái Lan.
Quang Vinh nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội và có cơ hội đối mặt với thủ môn Thái Lan. Tuy nhiên, trong tư thế khá trống trải, cầu thủ Việt Nam lại dứt điểm đưa bóng đi vượt xà ngang. Đây là cơ hội đáng tiếc để Việt Nam tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Thái Lan dẫn trước.
Việt Nam được hưởng quả đá phạt ở vị trí thuận lợi. Tài Lộc quyết định thực hiện cú sút trực tiếp với pha dứt điểm đầy quyết đoán. Bóng đi căng nhưng không tìm đến khung thành Thái Lan, khi chệch cột dọc trong gang tấc. Đây là một trong những cơ hội đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam kể từ đầu trận.
Sau khi nhận bàn thua, đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tìm kiếm cơ hội đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Tuy nhiên, Thái Lan tổ chức phòng ngự khá chắc chắn, duy trì cự ly đội hình hợp lý và không để các mũi tấn công của Việt Nam dễ dàng tiếp cận khung thành.
Thái Lan bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Cầu thủ số 6 Sarach Yooyen của đội khách thực hiện cú sút xa với lực rất mạnh, đưa bóng thẳng vào lưới đội tuyển Việt Nam.
Bàn thua đến trong bối cảnh hai đội trước đó thi đấu giằng co và chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.
Thế trận diễn ra khá cân bằng khi hai đội chủ động tranh chấp ở khu vực giữa sân. Việt Nam và Thái Lan chưa tạo được những pha phối hợp đủ sắc nét để tiếp cận khung thành đối phương. Sau những phút đầu, cả hai vẫn duy trì sự thận trọng, chưa có cơ hội thực sự rõ rệt được tạo ra.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan chính thức bắt đầu. Thái Lan là đội giao bóng trước.
Tiền đạo Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik trao băng đội trưởng, dẫn dắt các đồng đội trong cuộc đối đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Với những nhân tố mới trong đội hình, tuyển Việt Nam được kỳ vọng chủ động gây sức ép lên phần sân đối phương ngay từ những phút đầu.
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