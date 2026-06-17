187 đối tượng lừa "mua bán kỳ nghỉ" bị khởi tố

Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội cho biết đây là kết quả đấu tranh bước đầu trong vụ án này. Các nghi phạm chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.

Công an làm việc với các nghi phạm. Ảnh: VTV

Trên thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Các nạn nhân của nhóm này hướng đến chủ yếu là người già, bị lừa bởi hứa hẹn có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao.

Nhiều công ty còn lập cả hệ sinh thái để tạo vòng tròn khép kín, lừa đảo người dân.

Thủ đoạn phổ biến của nhóm lừa đảo là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như "kỳ nghỉ 5 sao", "nghỉ dưỡng sang trọng", "ưu đãi đặc biệt", "chỉ còn vài suất" hoặc "chỉ áp dụng trong hôm nay". Người dân khi tham gia hội thảo được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.

Cuối cùng, chúng dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Công an cảnh báo, người dân nên cẩn trọng với các doanh nghiệp chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, như từ 20% đến 40% nhằm lôi kéo tham gia vào hệ thống.