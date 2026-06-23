Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Cháy cửa hàng điện tử phía ngoài chợ Hội, Cẩm Xuyên

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Vào khoảng trưa 23/6, một vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng điện tử nằm phía ngoài khu vực chợ Hội, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

bqbht_br_z7966843572058-9eb5037347c6092c4230ec93849f9e4a.jpg
Ảnh: Hà Phương

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn đám cháy lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi.

bqbht_br_z7966843569460-4f6f865aefb3455a9cc3282dd27b71fa.jpg
Ảnh: Hà Phương

Hiện, nguyên nhân vụ việc và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

bqbht_br_z7966844643915-de238895221e70a2dcab9c4e07c36e59.jpg
Ảnh: Hà Phương
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_z7966847969458-6882bac2db243ce683ee11d11bd5a882.jpg
Ảnh: Hà Phương
bqbht_br_z7966847977595-6d5ad072a763c0d843060c249366eb69.jpg
Ảnh: Hà Phương

Tags:

#cháy #ki-ốt #chợ Hội #thiệt hại #điện tử #nguyên nhân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Muôn kiểu đội mũ bảo hiểm đối phó khi ra đường

Muôn kiểu đội mũ bảo hiểm đối phó khi ra đường

Mũ bảo hiểm được thiết kế để bảo vệ tính mạng, giảm thiểu chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng, trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, không ít người lại biến vật dụng này thành “lá chắn” nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Cán bộ an ninh góp phần "hạ nhiệt" các địa bàn "nóng"

Cán bộ an ninh góp phần "hạ nhiệt" các địa bàn "nóng"

Bằng sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần “vì dân phục vụ”, Thiếu tá Trương Quang Bình (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã trực tiếp giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Xe chữa cháy công cộng - cứu hỏa ngay từ ngõ nhỏ

Xe chữa cháy công cộng - cứu hỏa ngay từ ngõ nhỏ

Với thiết kế gọn nhẹ, mô hình xe chữa cháy công cộng do Công an xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh xây dựng có thể luồn lách vào các ngõ nhỏ, giúp xử lý các sự cố cháy nổ ngay trong các khu dân cư chật hẹp nhất.
Trại giam Xuân Hà kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Trại giam Xuân Hà kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Phát huy những kết quả đã đạt được, Trại giam Xuân Hà (đóng trên địa bàn Hà Tĩnh) tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!