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Muôn kiểu đội mũ bảo hiểm đối phó khi ra đường

Thục Anh
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(Baohatinh.vn) - Mũ bảo hiểm được thiết kế để bảo vệ tính mạng, giảm thiểu chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông. Thế nhưng, trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, không ít người lại biến vật dụng này thành “lá chắn” nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

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Loại mũ bảo hiểm mà thanh niên này (người ngồi sau) đang đội được cơ quan chức năng xác định chỉ là mũ thời trang, vỏ nhựa mỏng, không thể bảo vệ tính mạng người tham gia giao thông khi xảy ra tai nạn.
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Theo cơ quan chức năng, quá trình tuần tra cho thấy có nhiều người sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, cài quai lỏng lẻo. Khi xảy ra tai nạn, mũ dễ văng khỏi đầu, làm giảm khả năng bảo vệ, thậm chí quai mũ có thể siết vào cổ, gây nguy hiểm cho người sử dụng.
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Đội không ôm sát đầu làm mũ bảo hiểm trở nên "vô dụng" khi gặp các sự cố trên đường.
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Việc đội chồng lên mũ che nắng khiến khả năng bám giữ của mũ bảo hiểm bị giảm đáng kể.
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Không ít người còn không cài quai mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
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Nhiều người vẫn sử dụng mũ bảo hiểm đã nứt, vỡ, khiến khả năng chịu lực gần như không còn.
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Việc xem nhẹ các quy tắc an toàn tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn.
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Những chiếc mũ lưỡi trai không tem mác, không kiểm định, không được phép dành cho người điều khiển phương tiện. Trong ảnh: Công an phường Thành Sen phát hiện, xử lý một trường hợp đội mũ sai quy chuẩn.

Mũ bảo hiểm đạt chuẩn bắt buộc phải có tem chứng nhận và cấu tạo đủ 3 lớp: vỏ mũ cứng chịu lực, đệm hấp thụ xung động (lớp xốp dày bên trong) và quai đeo chắc chắn. Hiện nay nhiều người dân vẫn sử dụng các loại mũ thời trang đang bán trôi nổi trên thị trường nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Các loại mũ này hoàn toàn không đảm bảo chất lượng và không có tác dụng bảo vệ vùng đầu cho người dân. Người dân đừng vì một chút tiện lợi, mát mẻ hay "thời trang" mà đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình.

Trung tá Phan Viết Hùng - Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh

Video: Muôn kiểu đội mũ bảo hiểm đối phó

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