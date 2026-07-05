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“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật nội địa xây xong 5 năm chưa có đường vào

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.

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Ông Phạm Duy Thắng - Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho biết: “UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý giao Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh làm chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối đường nhánh từ tuyến đường đối ngoại với quốc lộ 1 tại Km487+538 thuộc Dự án Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại phường Nam Hồng Lĩnh”.
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Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh được yêu cầu soát xét, nghiên cứu giải pháp thiết kế, tổ chức giao thông nút giao phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, quy mô tuyến đường đối ngoại theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, thực hiện đầu tư xây dựng nút giao theo đúng quy định, phương án thiết kế và tổ chức giao thông theo hồ sơ được cơ quan thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt.
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Việc UBND tỉnh giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh làm chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối đường nhánh từ tuyến đường đối ngoại với quốc lộ 1 tại Km487+538 được đánh giá là “thủ tục quan trọng” để “giải cứu” Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại phường Nam Hồng Lĩnh. Bởi, sau 5 năm hoàn thành, công trình chưa thể bàn giao, đưa vào khai thác do... chưa có đường vào.
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Theo tìm hiểu, Dự án Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng vào cuối năm 2015 với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng trên diện tích 2.500 m2. Công trình gồm các hạng mục: dãy nhà làm việc hai tầng, các khu nhà trực phúc kiểm, nhà nhốt động vật, lò tiêu hủy...
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Dự án ban đầu do Sở NN&PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư, nhưng đến năm 2018, chuyển giao lại cho Ban QLDA Đầu tư công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh) thực hiện.
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Năm 2021, công trình được hoàn thành. Tuy nhiên, quá trình nghiệm thu, bàn giao đã phát sinh vấn đề thiếu đường đấu nối với quốc lộ 1 để đi vào trụ sở. Do không có đường vào, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh (nay là Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, Sở NN&MT Hà Tĩnh) không đồng ý tiếp nhận, dẫn tới trụ sở này bị bỏ không.
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Qua nhiều năm chưa đưa vào sử dụng, bên trong khuôn viên Dự án Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại phường Nam Hồng Lĩnh, cây cỏ dại mọc khá nhiều, bụi bẩn bám đầy các hạng mục công trình. Trước thực tế này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan cùng vào cuộc, tìm phương án tháo gỡ để đưa công trình vào khai thác.
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Trên cơ sở tham mưu của các đơn vị liên quan, tháng 11/2025, UBND tỉnh đã có quyết định số 3001 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo hướng bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng; bổ sung tuyến đường gom từ dự án tới điểm đấu nối vào quốc lộ 1 ở phía bắc của dự án (vị trí cách công trình khoảng 30m) với đường gom, thoát nước, làn tăng tốc - giảm tốc, làn chờ rẽ trái và hệ thống an toàn giao thông cùng một số hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư của dự án cũng được điều chỉnh lên 15 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2027.
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Được biết, nút giao với quốc lộ 1 tại Km487+538 thuộc tuyến đường đối ngoại MC10-10 theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Hồng Lĩnh, được tỉnh phê duyệt vào tháng 6/2025 do UBND phường Nam Hồng Lĩnh quản lý. Tuy nhiên, tuyến đường này hiện nay chưa được cơ quan có thẩm quyền đầu tư xây dựng. Để kết nối từ Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ra quốc lộ 1 cần phải đầu tư xây dựng nút giao.
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Vậy nên, việc tỉnh giao Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh làm chủ đầu tư nút giao đấu nối đường nhánh từ tuyến đường đối ngoại với quốc lộ 1 tại Km487+538 thuộc dự án Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa đã tháo gỡ được các vướng mắc trước đó.
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Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận giao chủ đầu tư xây dựng nút giao, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh sẽ hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết để trình hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 tới Khu Quản lý đường bộ II xem xét.
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Và khi được Khu Quản lý đường bộ II chấp thuận, chủ đầu tư sẽ triển khai thi công nút giao đấu nối đường nhánh từ tuyến đường đối ngoại với quốc lộ 1 tại Km487+538 thuộc Dự án Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại phường Nam Hồng Lĩnh. Sau khi thi công hoàn thành công trình, nút giao sẽ được bàn giao cho UBND phường Nam Hồng Lĩnh quản lý, duy tu, bảo dưỡng theo quy định.
Video: Hiện trạng Công trình D ở phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

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