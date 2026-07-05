“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật nội địa xây xong 5 năm chưa có đường vào

Dự án giao thông gần 700 tỷ đồng kết nối cao tốc với đường ven biển Hà Tĩnh 29/06/2026 05:05 Tuyến đường 8,43 km với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng sẽ hình thành trục giao thông ngang mang tính chiến lược, kết nối các địa phương ven biển của Hà Tĩnh với tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Hà Tĩnh tăng tốc “hút vốn”, 6 tháng đón 32 dự án mới 28/06/2026 11:32 6 tháng năm 2026, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư 32 dự án trong nước và FDI, cho thấy sức hút ngày càng lớn của môi trường đầu tư địa phương.

Chấp thuận quy hoạch dự án bến xe kết hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu Vũng Áng 27/06/2026 08:00 Dự án bến xe kết hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu Vũng Áng ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 121 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần VKĐ Vũng Áng làm chủ đầu tư.

Đầu tư 1.440 tỷ đồng hoàn thành tuyến giao thông bị ngắt quãng ở Hà Tĩnh 27/06/2026 05:15 Khi hoàn thành, dự án sẽ hoàn thiện toàn tuyến đường tỉnh 553, hình thành trục giao thông quan trọng kết nối các trung tâm đô thị của Hà Tĩnh với các xã thuộc khu vực phía tây.

VinMetal tăng tốc triển khai tổ hợp thép 6 triệu tấn/năm với công nghệ hàng đầu thế giới 26/06/2026 18:00 VinMetal vừa chính thức ký kết hợp đồng với Primetals Technologies để cung cấp toàn bộ công nghệ luyện thép, đúc liên tục và cán thép cho Tổ hợp Gang thép VinMetal tại Hà Tĩnh, đồng thời hoàn tất lựa chọn công nghệ lõi cho các công đoạn xử lý quặng và nguyên liệu thượng nguồn.

Phụ tải điện lập đỉnh mới, ngành chuyên môn Hà Tĩnh canh từng “điểm nóng” 26/06/2026 11:21 Phụ tải điện của Hà Tĩnh liên tiếp xác lập kỷ lục mới, tạo áp lực lớn lên hệ thống lưới điện. Trước sức ép đó, ngành điện đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, theo dõi sát từng "điểm nóng" trên lưới, đảm bảo dòng điện vận hành an toàn, ổn định.

Cử tri Hà Tĩnh đặt niềm tin vào mục tiêu tăng trưởng hai con số 25/06/2026 19:42 Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đang tạo niềm tin và động lực để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá trong chặng đường tới. Cử tri tin tưởng đây là nền móng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hà Tĩnh đồng hành để dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III triển khai theo kế hoạch 25/06/2026 12:21 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà khẳng định, Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện tối đa để chủ đầu tư triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục để xây dựng dự án.

Phụ tải điện lập đỉnh, các nhà máy nỗ lực giữ nguồn cung 24/06/2026 15:30 Trước áp lực bảo đảm nguồn cung do nhu cầu tăng cao, các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và điện mặt trời ở Hà Tĩnh đang linh hoạt vận hành, khai thác tối đa công suất.

Giữ nhịp sản xuất ở công trường tiêu thoát lũ vùng phía Nam Hà Tĩnh 24/06/2026 05:30 Dù thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng cực đoan nhưng trên công trường Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận vẫn duy trì được nhịp sản xuất.

Đồng thuận bàn giao mặt bằng, tăng tốc các dự án động lực 22/06/2026 09:30 Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án trọng điểm.

35 khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao ở Hà Tĩnh đang triển khai ra sao? 20/06/2026 15:05 Trong 35 khu tái định cư được quy hoạch để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam qua Hà Tĩnh, 1 khu tái định cư đã hoàn thành xây dựng.

Chấm dứt hoạt động 8 dự án tại KKT Vũng Áng, tạo quỹ đất thu hút đầu tư 20/06/2026 13:14 Việc chấm dứt hoạt động các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng là giải pháp cần thiết để giải phóng nguồn lực đất đai, lành mạnh hóa môi trường đầu tư và tạo cơ hội cho những doanh nghiệp thực sự có năng lực vào địa bàn Hà Tĩnh.

Xăng E10 tăng tốc chinh phục thị trường 17/06/2026 15:00 Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức thay thế xăng RON95 trên toàn quốc. Các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã chủ động bảo đảm nguồn cung, trong khi người dân đã sẵn sàng cho việc đón nhận, góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Vượt áp lực phụ tải, giữ dòng điện ổn định trong cao điểm mùa hè 16/06/2026 14:59 Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại Hà Tĩnh tăng đột biến. Theo đó, Điện lực Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết, nâng công suất thiết bị để bảo đảm cấp điện ổn định trong cao điểm mùa hè.

Hơn 31.500 hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh sử dụng ứng dụng thuế điện tử 14/06/2026 15:45 Hà Tĩnh hiện có 31.556 hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile trên điện thoại thông minh và 46.403 hộ kinh doanh đã thông báo tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế.

Dự án điện mặt trời trên kênh thủy lợi đầu tiên ở Việt Nam 14/06/2026 12:16 Dự án điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) là mô hình đầu tiên tại Việt Nam, góp phần khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo và hạ tầng thủy lợi hiện có.

Tăng tốc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, đón làn sóng đầu tư mới 14/06/2026 11:18 Tại các khu công nghiệp ở Hà Tĩnh, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục nhằm sớm tạo quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ để thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Lắp đặt 121 camera AI giám sát giao thông trên cao tốc qua Hà Tĩnh 14/06/2026 09:05 Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn từ Bãi Vọt vào Vũng Áng ở Hà Tĩnh sẽ được lắp đặt 121 camera AI phục vụ giám sát, phát hiện vi phạm và xử lý sự cố về giao thông.

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh 12/06/2026 17:00 Trong khuôn khổ Diễn đàn xúc tiến đầu tư của Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế và kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.

Gỡ khó nguồn điện cho các cụm công nghiệp ở Nam Hồng Lĩnh 12/06/2026 16:10 Thời gian qua, tình trạng điện lưới chập chờn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp ở phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Hội tụ động lực - nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số 12/06/2026 10:27 Từ những dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành đến sự khởi sắc của lĩnh vực thương mại - dịch vụ và dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các dự án mới, kinh tế Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những động lực này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không 11/06/2026 11:27 Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng 10/06/2026 05:15 Dự án Nhà máy Sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng được triển khai trên diện tích 26 ha tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư dự kiến 898 tỷ đồng.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III 09/06/2026 11:34 Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III được triển khai tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư dự kiến 51.430 tỷ đồng, công suất khoảng 1.500 MW.

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng 09/06/2026 05:30 Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.

Chính thức đưa vào vận hành đường dây 22kV tại Khu Công nghiệp Vũng Áng 08/06/2026 22:28 Dự án nâng cấp hệ thống điện tại Khu Công nghiệp Vũng Áng (thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng) giúp tăng cường năng lực cung cấp điện, hỗ trợ sản xuất ô tô điện VinFast và phát triển kinh tế Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh rộng cửa đón nhà đầu tư, mở dư địa tăng trưởng mới 07/06/2026 14:22 Không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, các dự án đầu tư mới còn tạo dư địa tăng trưởng kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.