Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kết nối giao thương Bắc Trung Bộ

Thu Phương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị kết nối giao thương hướng tới quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Sở Công Thương vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị kết nối giao thương tại Hà Tĩnh giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026. Hội nghị dự kiến diễn ra cuối tháng 9/2026.

Hội nghị do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 40–60 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và tổ chức xúc tiến thương mại trong khu vực. Trong đó có tối thiểu 21 nhà cung cấp và 7 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia kết nối trực tiếp.

bqbht_br_36.jpg
Hội nghị kết nối giao thương tại Hà Tĩnh giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ dự kiến diễn ra cuối tháng 9. Ảnh minh họa.

Sự kiện hướng tới quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ; giới thiệu các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu đến doanh nghiệp thu mua, hệ thống phân phối và đối tác trong, ngoài khu vực.

Hội nghị là dịp để doanh nghiệp sản xuất, HTX, cơ sở chế biến gặp gỡ các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp logistics, đơn vị thu mua, sàn thương mại điện tử và các tổ chức xúc tiến thương mại nhằm trao đổi nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trong khuôn khổ chương trình, các địa phương sẽ giới thiệu môi trường đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và xuất khẩu; tổ chức không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm tiêu biểu; kết nối giao thương trực tiếp giữa nhà cung cấp với doanh nghiệp phân phối, bán lẻ và xuất khẩu.

bqbht_br_img-2707.jpg
Hội nghị là dịp để doanh nghiệp, HTX, cơ sở chế biến gặp gỡ các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp logistics... nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc và các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp, HTX với các đối tác.

Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam tổ chức các phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm Hà Tĩnh, góp phần đưa đặc sản và sản phẩm OCOP tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng trên nền tảng số.

Thông qua hội nghị, Hà Tĩnh kỳ vọng tăng cường liên kết vùng trong phát triển thương mại, mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm có lợi thế. Đồng thời, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và HTX, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và thúc đẩy tăng trưởng thương mại trên địa bàn.

Tin liên quan

Tags:

#Sở Công thương Hà Tĩnh #hội nghị kết nối giao thương #doanh nghiệp xuất khẩu #khu vực Bắc Trung Bộ #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Ngành chuyên môn nỗ lực kéo giảm tổn thất điện năng

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!