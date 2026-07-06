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Haaland rực sáng, tiễn Brazil rời World Cup

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(Baohatinh.vn) - Rạng sáng 6/7, Erling Haaland ghi 2 bàn ở phút 79 và 90, giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 16 đội.

Tại New Jersey, Brazil phải nếm trải cảm giác cay đắng khi gục ngã 1-2 trước Na Uy, trong trận đấu mà Erling Haaland một lần nữa chứng minh vì sao anh là cỗ máy săn bàn đáng sợ nhất của bóng đá thế giới hiện tại.

"Selecao" không thiếu cơ hội để định đoạt số phận trận đấu. Họ được trao quả phạt đền ngay từ hiệp một, nhưng Bruno Guimaraes không thể đánh bại Orjan Nyland – người hùng trong khung gỗ Na Uy. Từ khoảnh khắc ấy, cảm giác rằng vận may đang quay lưng với Brazil ngày một rõ rệt. Đầu hiệp hai, đường chuyền của Vinicius đã loại toàn bộ hậu vệ, nhưng Endrick lại dứt điểm ra ngoài.

Brazil trả giá vì phung phí cơ hội.
Brazil trả giá vì phung phí cơ hội.

Ở chiều ngược lại, Na Uy chơi với sự kiên cường, kỷ luật và niềm tin mãnh liệt. Khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, Haaland lên tiếng đúng lúc. Một cú đánh đầu lạnh lùng, rồi một pha dứt điểm chân trái đầy uy lực chỉ ít phút sau đã nhấn chìm đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới. Bàn thắng muộn của Neymar trên chấm phạt đền chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.

Haaland chỉ cần vài khoảnh khắc để định đoạt trận đấu.
Haaland chỉ cần vài khoảnh khắc để định đoạt trận đấu.

Chiến thắng lịch sử này đưa Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup, đồng thời nối dài thành tích bất bại trước Brazil lên 5 lần đối đầu. Với Haaland, anh vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 với 7 bàn, ngang Lionel Messi và Kylian Mbappe. Đó là phần thưởng xứng đáng cho tập thể của HLV Stale Solbakken, những người đã chiến đấu bằng tất cả lòng quả cảm trước một trong những ứng viên vô địch.

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Chủ đề World Cup 2026

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