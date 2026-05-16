Hiểm họa đuối nước rình rập tại hồ Trại Tiểu

Với vai trò Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Thạch Linh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), cô Nguyễn Thị Thương luôn nhiệt huyết, góp phần xây dựng phong trào Đội sôi nổi, tạo môi trường để học sinh rèn luyện kỹ năng, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm.
Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá.
Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Không chỉ năng nổ trong hoạt động, phong trào, những chỉ huy Đội tại Hà Tĩnh còn thể hiện vai trò tiên phong trong học tập, rèn luyện và các hoạt động tập thể bằng sự tự tin, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu.
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra nhằm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Nghị quyết 248/2025/QH15 dự kiến từ ngày 1/1/2026 sẽ áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 30% cho nhân viên y tế trường học. Lần đầu tiên, một phần rất thầm lặng của hệ thống giáo dục được gọi đúng tên giá trị của mình
Nắng nóng gay gắt không chỉ gây kiệt sức mà còn là "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch. Làm thế nào để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm? Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.