Hiểm họa đuối nước rình rập tại hồ Trại Tiểu

[Motion graphics] Những trường hợp người lao động được tính là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp 14/05/2026 13:07 Theo quy định tại Nghị định số 374/NĐ-CP của Chính phủ, có 6 trường hợp người lao động được xác định là đang đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Chuyện Tổng phụ trách Đội đạt Giải thưởng “Cánh én hồng” 14/05/2026 13:00 Với vai trò Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Thạch Linh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), cô Nguyễn Thị Thương luôn nhiệt huyết, góp phần xây dựng phong trào Đội sôi nổi, tạo môi trường để học sinh rèn luyện kỹ năng, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm.

Từ ngày 15/5/2026, sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng 14/05/2026 10:51 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá.

Học sinh lớp 4 ở Hà Tĩnh chinh phục IELTS 7.5 ngay lần thi đầu tiên 14/05/2026 10:05 Thành tích IELTS 7.5 của em Kiều Tuấn Khôi - lớp 4A1, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh đã trở thành dấu ấn nổi bật, bởi đây là kết quả đáng nể đối với một học sinh tiểu học.

Rác thải bủa vây đê hữu sông Lam 14/05/2026 08:30 Thời gian gần đây, tình trạng rác thải tập kết tràn lan trên tuyến đê hữu sông Lam và khu vực chân đê qua thôn Xuân An 6, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khiến nhiều người dân hết sức bức xúc.

Gần 1.400 học sinh thi vào Trường THCS Lê Văn Thiêm 14/05/2026 07:47 Các thí sinh sẽ làm bài ở 3 nội dung: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh để được tuyển chọn vào Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước 13/05/2026 19:41 Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026 13/05/2026 17:23 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao khen thưởng cho các tập thể, giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong dạy và học năm học 2025-2026.

Việt Nam chưa ghi nhận công dân có liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta 13/05/2026 15:40 Đối với người tiếp xúc nguy cơ cao, WHO khuyến cáo theo dõi chủ động và cách ly tại nhà hoặc cơ sở phù hợp trong 42 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng.

Những liên đội trưởng tiêu biểu truyền cảm hứng trong trường học 13/05/2026 14:49 Không chỉ năng nổ trong hoạt động, phong trào, những chỉ huy Đội tại Hà Tĩnh còn thể hiện vai trò tiên phong trong học tập, rèn luyện và các hoạt động tập thể bằng sự tự tin, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu.

Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh 13/05/2026 11:32 Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các ý kiến đóng góp của đoàn kiểm tra nhằm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Bộ xét nghiệm máu mới giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer 13/05/2026 08:59 Theo số liệu từ Roche, Alzheimer là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, hiện nay quy trình chẩn đoán căn bệnh này đang mất trung bình khoảng 3,5 năm.

Tiếp sức học sinh giáo dục thường xuyên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 13/05/2026 08:50 Thời gian này, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường nghề ở Hà Tĩnh đang tăng cường ôn tập kiến thức, tiếp sức cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

[Infographic] Những điều cần biết về virus Hanta 13/05/2026 05:15 Virus Hanta là một trong những loại virus có khả năng gây bệnh rất nhanh với nhiều biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt hiện chưa có vaccine và thuốc để điều trị.

Người dân được khám những gì trong gói sức khỏe miễn phí từ 2026? 13/05/2026 05:06 Ngành y tế cung cấp gói khám miễn phí gồm nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi giúp người dân tầm soát bệnh.

Phát hiện nhiều trẻ chậm nói, tăng động qua khám sàng lọc ở Hà Tĩnh 13/05/2026 05:05 Thông qua hoạt động khám sàng lọc tại cộng đồng, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều trẻ em dưới 6 tuổi có biểu hiện rối loạn phát triển cần được theo dõi, can thiệp sớm.

Tiếng Trung – “tấm vé” bước vào hành trình hội nhập 12/05/2026 16:36 Từng được xem là “ngoại ngữ kén người học”, tiếng Trung đang dần trở thành lựa chọn của nhiều học sinh, sinh viên Hà Tĩnh để đón đầu cơ hội du học, việc làm và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền một số quy định mới về chính sách lao động, việc làm và BHXH 12/05/2026 12:53 Gần 100 người sử dụng lao động, người lao động của Công ty TNHH Trang phục quốc tế GaiWach Hà Tĩnh được tuyên truyền, phổ biến một số quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh 12/05/2026 10:00 Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.

Trợ cấp người có công dự kiến hơn 3 triệu đồng từ 1/7 12/05/2026 08:53 Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công từ 2,789 lên 3,012 triệu đồng mỗi tháng, tức khoảng 8% từ ngày 1/7.

Hà Tĩnh lan tỏa môi trường học đường không khói thuốc 11/05/2026 11:02 Từ những mô hình, cách làm thiết thực, các trường học ở Hà Tĩnh đang tích cực xây dựng môi trường học đường không khói thuốc, giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân.

Phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 30% cho nhân viên y tế học đường 11/05/2026 09:33 Nghị quyết 248/2025/QH15 dự kiến từ ngày 1/1/2026 sẽ áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 30% cho nhân viên y tế trường học. Lần đầu tiên, một phần rất thầm lặng của hệ thống giáo dục được gọi đúng tên giá trị của mình

Cảnh báo nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa hè 11/05/2026 05:26 Mùa hè với nền nhiệt tăng cao và thời tiết nóng ẩm kéo dài, nhiều loại dịch bệnh được cảnh báo có nguy cơ bùng phát trong thời điểm này, đặc biệt ở trẻ nhỏ và các khu vực đông dân cư.

Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu? 10/05/2026 15:00 Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Sống khỏe cùng BHT: Chủ động phòng ngừa biến cố tim mạch mùa nắng nóng 10/05/2026 10:00 Nắng nóng gay gắt không chỉ gây kiệt sức mà còn là "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch. Làm thế nào để nhận diện dấu hiệu nguy hiểm? Bác sĩ CKI Lê Chí Hướng, Phó Trưởng khoa Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thêm 7 bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về khám chữa bệnh tại Hà Tĩnh 10/05/2026 05:45 Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về thăm khám, điều trị bệnh, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tại Hà Tĩnh trong thời gian 2 tháng.

Phát hiện ổ dịch thứ 2, sốt xuất huyết nguy cơ lan rộng ở Hà Tĩnh 10/05/2026 05:05 Việc xuất hiện thêm ổ dịch sốt xuất huyết thứ 2 gần với ổ dịch thứ nhất ở phường Vũng Áng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ dịch lây lan và bùng phát trên diện rộng ở Hà Tĩnh.

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải 09/05/2026 14:22 Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 người tham gia BHXH 09/05/2026 12:44 Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 người tham gia BHXH, trong đó có gần 88.000 người tham gia BHXH tự nguyện và phát triển thêm 16.000 người tham gia BHYT.