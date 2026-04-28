Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú sẵn sàng đón khách sau quá trình tu bổ

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian tu bổ, tôn tạo, khu mộ trong Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ) đang hoàn thiện với diện mạo khang trang. Công trình thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đối với người con ưu tú của quê hương.
Việc tôn tạo, tu bổ thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ này và thời gian tới, cùng với nỗ lực của đơn vị thi công, Ban Quản lý Khu di tích Trần Phú đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và chuẩn bị chu đáo để du khách đến thắp hương tri ân Tổng Bí thư.
Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, hiện nay, dự án tu bổ, tôn tạo Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú đã sẵn sàng đón người dân đến thắp hương tri ân, tham quan. Còn đối với dự án tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú, chủ đầu tư đang chỉ đạo đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình trước ngày 30/7/2026.
