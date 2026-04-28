Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú sẵn sàng đón khách sau quá trình tu bổ

Thao trường đổ mồ hôi… 26/04/2026 10:21 Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

"Làm nên đất nước muôn đời" 26/04/2026 09:37 Từ mạch nguồn truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh “giữ nước” trong kỷ nguyên mới. Hà Tĩnh đang phát huy giá trị ấy với những bước tăng trưởng ấn tượng.

Thủ tướng: Sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục không đạt chuẩn 25/04/2026 12:30 Giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý chú trọng công tác quy hoạch, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn.

Dấu ấn tuổi trẻ tại “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” 25/04/2026 06:07 “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc không chỉ là nhịp cầu hữu nghị mà còn là cơ hội để các đại biểu trẻ Hà Tĩnh bồi đắp bản lĩnh, đổi mới tư duy, hành động thiết thực vì quê hương, đất nước.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 24/04/2026 20:25 Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Phát huy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền 24/04/2026 17:31 Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cấp, ngành quán triệt sâu sắc nội dung thứ ba trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ đó thống nhất nhận thức về đổi mới phương thức quản trị địa phương.

Cán bộ xã xuống tận thôn, vào tận vườn “gỡ nút thắt” từ cơ sở 24/04/2026 15:30 Việc đổi mới hình thức tiếp công dân theo hướng “trực tiếp, kịp thời, sát cơ sở” không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư mà còn góp phần thay đổi cách vận hành của bộ máy chính quyền ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh).

Người dân thành kính tưởng nhớ, tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập 24/04/2026 14:05 Tháng Tư, từng dòng người nối dài tìm về với Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), lặng lẽ dâng hương, gửi trọn niềm tri ân trong dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí.

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI 24/04/2026 12:33 Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thành lập thành phố Đồng Nai từ 30/4/2026 24/04/2026 11:23 Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai từ 30/4/2026 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Quốc hội "chốt" bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh 24/04/2026 11:13 Theo Luật mới được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong Luật.

Quốc hội "chốt" giám sát tối cao về quản lý trụ sở làm việc sau sắp xếp 24/04/2026 10:34 Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và thành lập đoàn Đoàn giám sát của Quốc hội về việc quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau sắp xếp.

Sáng nay, Quốc hội thông qua các luật, nghị quyết và bế mạc kỳ họp 24/04/2026 06:20 Sáng 24/4, Quốc hội thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng và họp phiên bế mạc, khép lại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Hà Huy Tập - biểu tượng sáng ngời về khí phách cách mạng 24/04/2026 05:16 Cuộc đời 35 năm của đồng chí Hà Huy Tập như một khúc tráng ca rực rỡ. Đồng chí đã sống trọn vẹn cho lý tưởng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và để lại cho hậu thế một di sản tinh thần vô giá.

Quốc hội bỏ điều kiện kém khả thi khi xét danh hiệu 'Chiến sĩ thi đua' 23/04/2026 17:20 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định mới về tiêu chuẩn để cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và điều kiện nhận bằng khen của bộ, ngành.

Tháng Tư lịch sử trong ký ức những người lính Sư đoàn 341 23/04/2026 14:56 Ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. 51 năm đã trôi qua, những người lính Hà Tĩnh từng đi qua cuộc chiến vẫn vẹn nguyên ký ức về mùa xuân đại thắng.

Tổng thống Hàn Quốc hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng 23/04/2026 11:59 Sáng 23/4, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Trụ sở Chính phủ.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta 23/04/2026 05:30 Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.

Rộn ràng giai điệu cách mạng mừng 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 22/04/2026 21:50 Liên hoan văn nghệ quần chúng tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

'Khuyến khích tư nhân giảm giá dịch vụ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11' 22/04/2026 12:39 Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu, khuyến khích các cơ sở tư nhân tham gia chiến dịch giảm giá dịch vụ cho người dân trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Dấu ấn tuổi trẻ từ chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 22/04/2026 12:34 Chuỗi hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại nhiều dấu ấn, lan tỏa giá trị lịch sử và khơi dậy tinh thần cống hiến.

Triển khai toàn diện, thống nhất chương trình hành động về công tác kiểm tra, giám sát 22/04/2026 11:26 Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng yêu cầu UBKT các cấp sớm xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cụ thể, bảo đảm tính thống nhất, toàn diện.

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung 22/04/2026 09:00 Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 22/04/2026 05:15 54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 21/04/2026 19:38 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn tặng bằng khen 21/04/2026 18:36 Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là một trong 13 đơn vị vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Thanh niên năm 2026.

Phát huy truyền thống quê hương hai Tổng Bí thư, khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa 21/04/2026 18:19 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự của một vùng đất giàu truyền thống, là quê hương hai Tổng Bí thư của Đảng, từ đó khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trình Quốc hội điều chỉnh các quy định thuế để hỗ trợ hộ kinh doanh 21/04/2026 18:08 Quốc hội đã nghe báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo công bằng trong chính sách thuế và phát triển bền vững.