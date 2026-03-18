Sôi nổi sinh hoạt chuyên đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Liên đội Trường Tiểu học Sơn Bình (xã Tứ Mỹ) vừa tổ chức sinh hoạt chủ điểm “Tự hào tiếp bước cha anh”. Trong buổi sinh hoạt ngay tại các chi đội, các đội viên và nhi đồng được xem phim tư liệu, nghe giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Các chi đội thuộc Liên đội Trường Tiểu học Sơn Bình (xã Tứ Mỹ) tổ chức sinh hoạt chủ điểm “Tự hào tiếp bước cha anh”.

Không chỉ dừng lại ở xem phim tư liệu, nghe kể chuyện lịch sử, các hoạt động tương tác như giao lưu hỏi đáp, sinh hoạt tập thể… cũng được Liên đội Trường Tiểu học Sơn Bình tổ chức, tạo không khí sôi nổi và giúp học sinh tiếp cận lịch sử một cách sinh động, gần gũi.

Thầy Nguyễn Khánh Thành - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Sơn Bình cho biết: “Thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên đề, các em học sinh hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập và truyền thống vẻ vang của Đảng. Từ đó, các em thêm tự hào về quê hương, đất nước, nâng cao ý thức học tập và rèn luyện. Liên đội cũng phát động đợt thi đua “Dạy tốt - học tốt”, khuyến khích học sinh học giỏi, chăm ngoan, xứng đáng với các thế hệ đi trước.”

Sau hoạt động xem phim tư liệu tại các chi đội, học sinh Trường Tiểu học Sơn Bình sinh hoạt tập thể, trả lời kiến thức về Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Với cách làm linh hoạt, đa dạng, câu chuyện về ý chí kiên cường của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong các em học sinh.

Em Nguyễn Mạnh Duy, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Sơn Bình chia sẻ: “Qua buổi sinh hoạt, chúng em hiểu thêm về tấm gương kiên trung của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Chúng em rất tự hào về quê hương Hà Tĩnh và sẽ cố gắng học tập tốt hơn, rèn luyện chăm chỉ để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với sự hy sinh của cha ông đi trước.”

Học sinh Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn theo dõi phim tài liệu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tại Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn (xã Can Lộc), liên đội nhà trường cũng tổ chức sinh hoạt dưới cờ với chủ đề tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Hoạt động thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Cô Nguyễn Thị Mai - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Võ Liêm Sơn cho biết: “Từ tiết sinh hoạt, học sinh không chỉ hiểu thêm về những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam mà còn được giáo dục lòng tự hào dâ­­­­­n tộc. Các hoạt động tìm hiểu lịch sử, giao lưu hỏi đáp, sinh hoạt tập thể đã giúp các em thêm hiểu, thêm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Hà Tĩnh, từ đó phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt.”

Các phần thi tìm hiểu kiến thức về Tổng Bí thư Hà Huy Tập được tổ chức sôi nổi, với câu trả lời đúng, các em được trao tặng những phần quà khuyến khích học tập.

Hoạt động tổ chức sinh hoạt chuyên đề cũng đang được nhiều trường THCS trên địa bàn triển khai. Với chủ đề “Theo dấu chân Tổng Bí thư Hà Huy Tập”, buổi sinh hoạt dưới cờ của thầy trò Trường THCS Yên Trấn (xã Đức Thọ) cũng được diễn ra đầy bổ ích.

Học sinh Trường THCS Yên Trấn (xã Đức Thọ) tham gia sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Theo dấu chân Tổng Bí thư Hà Huy Tập”.

Em Nguyễn Thế Anh, học sinh lớp 8C, Trường THCS Yên Trấn cho biết: “Trước đây, chúng em biết về Tổng Bí thư Hà Huy Tập qua sách giáo khoa, nhưng qua buổi sinh hoạt dưới cờ với nhiều câu chuyện và hình ảnh tư liệu, em hiểu rõ hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư. Em thấy lịch sử không hề khô khan mà rất gần gũi, giúp chúng em hiểu thêm về truyền thống quê hương và thêm yêu môn lịch sử.”

Cùng với các buổi sinh hoạt chuyên đề, một số liên đội trường học trong tỉnh còn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm ý nghĩa như dâng hương tại các khu di tích lịch sử, hành hương về khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, kết nạp đội viên mới, phát động phong trào thi đua học tập và rèn luyện theo gương các anh hùng cách mạng. Đây cũng là những nội dung được Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chỉ đạo triển khai trong các trường học, liên đội cao điểm vào tháng 3-tháng 4/2026.

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng phòng Giáo dục mầm non - công tác học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) cho biết: “Thời gian qua, các nhà trường rất linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống như: thăm địa chỉ đỏ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, vẽ báo tường, lồng ghép trong bài dạy, hoạt động trải nghiệm… để giới thiệu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đến thời điểm giữa tháng 3/2026, toàn tỉnh đã có 154 trường học tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực. Hoạt động giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập thông qua những hình thức tổ chức linh hoạt, sinh động đã giúp học sinh hiểu về truyền thống quê hương Hà Tĩnh, bên cạnh đó còn bồi đắp ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước”.

Sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa nội dung về Tổng Bí thư Hà Huy Tập góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho hay: “Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, các liên đội trên toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi đội viên như sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện lịch sử, hành trình về nguồn, các chương trình văn nghệ, tổ chức các cuộc thi, sân chơi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập... Các hoạt động được tổ chức đa dạng, sáng tạo, góp phần giúp đội viên, thiếu nhi hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Hà Huy Tập, từ đó giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống và khơi dậy niềm tự hào, ý thức phấn đấu trong mỗi đội viên".

Cũng theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, cùng với các hoạt động ở liên đội, Tỉnh đoàn đang chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều phong trào, công trình, phần việc ý nghĩa và cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh.