Thông tin ban đầu về vụ bắt nhiều giám đốc liên quan tội phạm cộm cán ở Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt triển khai các lực lượng khám xét nhiều địa điểm trong chuyên án.

Rạng sáng 24/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) thuộc các lực lượng đã đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp 28 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc nhiều công ty.

Cơ quan công an đã bắt giữ, triệu tập đối với 36 đối tượng thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn khu vực tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Văn Hai.

Cùng thời điểm, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán gồm: Lý Văn Hai (SN 1975), trú tại tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa; Nguyễn Văn Thức (SN 1973), trú tại tổ dân phố Đại Quang (Xuân Hòa), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn; Lý Công Sinh (SN 1960), trú tại đường Trần Phú, phường Phúc Yên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Lộc và là người điều hành hoạt động Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hồng Thái, cùng địa chỉ tại phường Xuân Hoà;

Nguyễn Thị Điệp (SN 1986), trú tại tổ dân phố Hùng Vương, phường Phúc Yên, kế toán Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn; Nguyễn Thị Hiệp (SN 1985), trú tại phường Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng; Bùi Thị Sang (SN 1982), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982), cùng trú tại phường Xuân Hoà;

Đối tượng Lý Văn Hai thời điểm vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.

Công an tỉnh Phú Thọ khám xét nơi ở của đối tượng Lý Công Sinh.

Đàm Duy Khanh (SN 1989), trú tại phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH Xây dựng và môi trường Duy Khanh VP; Nguyễn Thị Hằng (SN 1984), trú tại phường Vĩnh Phúc, kế toán Công ty TNHH Xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH Xây dựng và môi trường Duy Khanh VP; Bùi Thị Thì (SN 1974), trú tại xã Tề Lỗ (Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại DV Minh Thùy.

Công an tỉnh Phú Thọ khám xét nơi ở của đối tượng Lý Công Sinh.

Tại nơi khám xét của đối tượng Lý Công Sinh, Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến chuyên án.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành triệu tập đối với 26 đối tượng có liên quan trên địa bàn phường Xuân Hòa, Phúc Yên, xã Yên Lạc, xã Bình Tuyền để xác minh, điều tra mở rộng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đọc quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lý Công Sinh.

Tại 28 địa điểm khám xét, cơ quan công an thu giữ 4 khẩu súng; 6 viên đạn găm; 1 khói thuốc súng; 1 gói đạn viên; cùng nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, các loại giấy tờ, sổ đỏ, hợp đồng về nhà đất...

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn.

Trước đó, với chủ trương quyết tâm xây dựng địa bàn tỉnh Phú Thọ mới trong sạch, không để tội phạm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, ngay sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh rà soát địa bàn, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật để xử lý.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thức.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cơ quan công an thu giữ nhiều con dấu của các công ty có hành vi vi phạm pháp luật.

Súng, đạn... thu giữ trong chuyên án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng trên gây ra trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.