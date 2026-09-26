Sau thời gian phải khởi động trong đường hầm vì mưa lớn, đội tuyển Việt Nam và Philippines đã trở lại sân để làm nóng trước trận đấu. Mặt sân đang được các nhân viên sân kiểm tra, trong khi cầu thủ hai đội tranh thủ hoàn tất những bài khởi động cuối cùng.
Trận đấu dự kiến sẽ bắt đầu sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. Đội hình xuất phát của hai đội cũng đã được công bố, với những gương mặt đáng chú ý góp mặt từ đầu.
Trời bất ngờ đổ mưa lớn tại sân vận động, khiến công tác chuẩn bị cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines bị ảnh hưởng. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, trận đấu diễn ra muộn hơn so với thời gian dự kiến.
Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải thực hiện phần khởi động trong đường hầm thay vì trên sân. Hiện nay mưa đã ngớt, Ban Tổ chức và hai đội bóng theo dõi tình hình mặt sân được cải thiện trước khi trận đấu bắt đầu.
Theo thông tin vừa mới cập nhật, Williams Minh Hoàng, cầu thủ vừa được nhập tịch Việt Nam, cùng Xuân Son có tên trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam.
Danh sách thi đấu hai đội
Việt Nam: Patrik Lê Giang; Trương Tiến Anh, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên
Philippines: Falkesgaard; Tabinas, Jefferson Tabinas, Nyholm, Leipold, Ott, Gayoso, Kristensen, Schneider, Aguinaldo, Bailey
Khoảng 1 tiếng trước trận Việt Nam gặp Philippines, FPT Play và TV360 xác nhận đã sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.
Đây là thông tin hoàn toàn bất ngờ với người hâm mộ Việt Nam. Bởi trước đó thương vụ mua bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 được cho là đổ bể phút cuối vì các đài truyền hình ở Việt Nam "không đạt được thỏa thuận với phía cung cấp bản quyền".
Cách đây hơn 1 tuần, đã có thông tin về việc một đơn vị tại Việt Nam đã mua thành công bản quyền truyền hình và chỉ đợi công bố. Tuy nhiên đến khi FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh, Việt Nam vẫn chưa có bản quyền.
Các chuyên gia cho rằng phía Việt Nam đang cố gắng để sát giờ thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang Sik mới "chốt", với mong muốn giá bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 rẻ nhất có thể.
Đến trưa 26-9, có thông tin cho rằng, các đài truyền hình Việt Nam đã không còn đeo đuổi thương vụ này. Tuy nhiên, khoảng 1 tiếng trước trận ra quân của Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026, FPT Play, TV360 xác nhận đã sở hữu bản quyền giải đấu.
Theo Tuổi trẻ
Những gương mặt mới đang mang đến thêm nhiều phương án cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh nhóm cầu thủ nhập tịch gốc Brazil như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc, sự trở lại của Cao Pendant Quang Vinh cùng các tân binh Việt kiều Adou Minh và Williams Minh Hoàng được kỳ vọng tăng sức cạnh tranh ở nhiều vị trí.
Với nền tảng thể lực, kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá khác nhau, nhóm cầu thủ này có thể giúp HLV Kim Sang-sik đa dạng hóa cách vận hành, đồng thời tạo thêm chiều sâu đội hình trong các trận đấu quan trọng.
Họp báo trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy nền tảng phòng ngự chắc chắn, đồng thời tăng cường khả năng tấn công tại FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng là duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, với toàn đội cùng tham gia vào cả hai trạng thái.
Tuyển Việt Nam vắng một số cầu thủ quan trọng như Quang Hải, Văn Hậu và Thành Chung do chấn thương hoặc chưa đảm bảo thể lực. HLV Kim cho rằng những cầu thủ được triệu tập đều là lựa chọn tốt nhất hiện tại, đồng thời đặt niềm tin vào các nhân tố mới như Adou Minh và Williams Minh Hoàng.
Đội tuyển Philippines hiện có 20 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó 17 người sinh ra bên ngoài Philippines.
Dù sở hữu lực lượng gồm nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Philippines có thành tích đối đầu kém hơn Việt Nam trong những năm gần đây.
Từ năm 2012 đến nay, hai đội gặp nhau 8 lần, Việt Nam thắng 7 trận và hòa 1 trận. Trận hòa gần nhất diễn ra tại vòng bảng ASEAN Cup 2024, khi hai đội chia điểm với tỷ số 1-1. Đây cũng là lần gần nhất Việt Nam và Philippines chạm trán tại một giải đấu quốc tế chính thức.
Danh sách đội tuyển bóng đá Philippines
Thủ môn (3): Kevin Ray Mendoza (Chonburi), Michael Falkesgaard (Port), Quincy Kammeraad (Kuala Lumpur city)
Hậu vệ (8): Isaiah Alakiu (U21 Brighton & Hove Albion), Paul Tabinas (Dinamo Zagreb), Jefferson Tabinas (Selangor), Jesper Nyholm (PT Prachuap), Amani Aguinaldo (DPMM), Angelo Bruckner (SpVgg Bayreuth), Daisuke Sato (One Taguig), Scott Woods (Boeung Ket)
Tiền vệ (8): Sandro Reyes (Gutersloh), Manny Ott (Terengganu), Randy Schneider (Andorra), Oskari Kekkonen (Sabah), Zico Bailey (New Mexico United), Kenji Nishioka (Isenmulang Kalteng), Christian Rontini (Antella), Cole Mrowka (Colombus Crew)
Tiền đạo (4): Andre Leipold (SC Verl), Jarvey Gayoso (Penang), Bjorn Kristensen (KFUM Oslo), Sebastian Rasmussen (Hobro IK).
HLV trưởng: Carles Cuadrat.