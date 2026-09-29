Kỳ tích sau gần một thế kỷ của Barcelona 17/09/2026 05:07 Rạng sáng 17/9, Barcelona "đè bẹp" Racing Santander 7-2 ở vòng 6 giải vô địch Tây Ban Nha.

CLB CAHN bị FIFA cấm chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp 16/09/2026 16:36 CLB Công an Hà Nội (CAHN) nhận án phạt từ FIFA. Theo đó, đội bóng này không được tham gia chiêu mộ cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, kéo dài từ 15/9 đến hết mùa sau.

Bảng xếp hạng bóng đá nam Asiad 20: U23 Việt Nam khó khăn 16/09/2026 04:15 U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có được 1 điểm và tạm thời xếp dưới U23 Uzbekistan sau lượt trận đầu tiên bảng C Asiad 20.

Xem trực tiếp trận ra quân của U23 Việt Nam trên kênh nào? 15/09/2026 14:00 Đài truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2026, gặp đối thủ U23 Kuwait trên kênh VTV6 vào lúc 17 giờ chiều 15/9.

Tuyển nữ Việt Nam thua trận ra quân ASIAD 2026 14/09/2026 16:21 Chiều 14/9, tuyển nữ Việt Nam để thua 1-2 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân bảng E ASIAD 2026 diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản).

Man Utd thua Man City trong thế hơn người 14/09/2026 05:30 Chơi hơn người từ phút 23 với thẻ đỏ của Phil Foden, Man Utd vẫn thua đội khách Man City 0-1 bởi bàn duy nhất của Erling Haaland, ở vòng bốn Ngoại hạng Anh.

U23 Việt Nam đặt chân tới Nhật Bản, sẵn sàng cho Asiad 2026 13/09/2026 10:52 Sau hơn 5 tiếng di chuyển bằng máy bay, các thành viên U23 Việt Nam đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản), sẵn sàng bước vào chiến dịch Asiad 2026.

Nhà vô địch châu Âu rơi xuống áp chót ở Premier League 13/09/2026 04:27 Chi hơn 300 triệu euro cho 10 tân binh, Aston Villa chưa thể có được chiến thắng tại Premier League khi bị Nottingham Forest đánh bại 1-2 ngay trên sân nhà tối 12/9.

Vì sao U23 Việt Nam vắng Việt kiều dự ASIAD 20? 12/09/2026 05:42 Chuyên môn, chấn thương và không kịp nhập tịch là những nguyên nhân khiến U23 Việt Nam vắng các cầu thủ Việt kiều ở ASIAD 20.

MU thắng đậm ngày trở lại Champions League 11/09/2026 04:47 MU đánh bại Sabah 4-0 tại Old Trafford rạng sáng 11/9, có khởi đầu thuận lợi trong ngày trở lại Champions League sau ba năm vắng bóng.

Cầu thủ trẻ trước cám dỗ và câu chuyện về sự bền bỉ của Trọng Hoàng 10/09/2026 14:06 Trong bóng đá, tài năng có thể đưa một cầu thủ trẻ đến với ánh hào quang, nhưng vượt qua những cám dỗ để duy trì sự nghiệp lại không dễ dàng. Nhìn vào hành trình của Nguyễn Trọng Hoàng - đội trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có thể thấy rõ giá trị của niềm đam mê, tính kỷ luật và sự bền bỉ.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu trên sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 10/09/2026 12:28 Công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, y tế… để tổ chức các trận đấu của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà mùa giải 2026/2027 đang được ban tổ chức gấp rút hoàn thành.

Yamal đi vào lịch sử Champions League 10/09/2026 06:00 Đêm 9/9, Barcelona có màn ra quân Champions League không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Feyenoord 5-1.

Hé lộ danh sách U23 Việt Nam dự Asiad 09/09/2026 11:10 Danh sách U23 Việt Nam với những cái tên rất đáng chú ý sắp được công bố, chuẩn bị cho Asiad 20 diễn ra tại Nhật Bản.

Messi được đề cử Quả Bóng Vàng 2026 09/09/2026 04:26 Tạp chí France Football công bố danh sách 30 đề cử Quả Bóng Vàng nam 2026, trong đó Lionel Messi trở lại sau hai năm vắng bóng.

Cựu đội trưởng U20 Việt Nam dự World Cup thừa nhận đánh mất sự nghiệp vì tiền bạc 08/09/2026 08:37 Cựu đội trưởng U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 Nguyễn Trọng Đại đã lên Facebook xin việc và thừa nhận đánh mất sự nghiệp vì chuyện tiền bạc.

Infantino xác nhận tái tranh cử Chủ tịch FIFA 07/09/2026 08:46 Gianni Infantino tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA tháng 3/2027, bất chấp sức ép từ UEFA và một số liên đoàn thành viên.

Everton vs Manchester United: Trái đắng phút 90+6 06/09/2026 22:14 Tối 6/9, MU hai lần vượt lên dẫn trước nhưng chỉ có một điểm sau trận hòa 2-2 trước chủ nhà Everton ở vòng 3 Premier League.

Việt Nam – Iran: Không thể buông xuôi ở vòng loại U20 châu Á 2027 06/09/2026 14:29 Cơ hội đi tiếp rất hẹp nhưng Việt Nam còn nhiều trách nhiệm phải hoàn thành khi gặp Iran ở lượt cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 tối nay (6/9).

Hoàng Đức chấn thương, nguy cơ không dự FIFA ASEAN Cup 2026 06/09/2026 11:00 Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bị chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho LPBank V-League 2026 - 2027.

Mbappe đá hỏng phạt đền, Real thất bại cay đắng 05/09/2026 07:48 Tiền đạo Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền ở phút bù thứ năm, khiến Real Madrid thua chủ nhà Betis 0-1 ở vòng bốn La Liga.

Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026 05/09/2026 03:00 Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.

FIFA kiện ngược UEFA 04/09/2026 09:36 FIFA vừa cáo buộc UEFA thực hiện chiến dịch bôi nhọ Chủ tịch Gianni Infantino trong bối cảnh tranh chấp pháp lý giữa hai tổ chức bóng đá diễn ra căng thẳng.

U20 Việt Nam còn cơ hội đi tiếp, giấc mơ châu Á chưa khép lại 04/09/2026 05:00 U20 Việt Nam chưa hết cơ hội dự VCK U20 châu Á 2027, nhưng nhiệm vụ phía trước vô cùng khó khăn. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi buộc phải thắng Iran và chờ những kết quả thuận lợi.

U20 Việt Nam thua Palestine, đối diện nguy cơ xuống hạng 03/09/2026 22:23 Tối 3/9, thất bại 1-2 trước Palestine ở trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 khiến U20 Việt Nam đối mặt nguy cơ rớt xuống Hạng phát triển ở kỳ giải tiếp theo.

Bom tấn đắt nhất lịch sử Premier League được kích nổ 02/09/2026 06:57 Manchester City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea với khoản phí kỷ lục 146 triệu euro.

Việt Nam thua đậm Triều Tiên ở vòng loại U20 châu Á 2027 31/08/2026 21:53 Việt Nam lép vế hoàn toàn và thua Triều Tiên 0-3 ở lượt ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, trên sân Việt Trì ở Phú Thọ tối 31/8.

Việt Nam tranh tài ở vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 31/08/2026 11:59 Vòng loại U20 châu Á 2027 lần đầu áp dụng thể thức mới khiến cuộc đua giành vé dự vòng chung kết trở nên khốc liệt hơn với Việt Nam.