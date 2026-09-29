(Baohatinh.vn) - Trực tiếp bóng đá Việt Nam - Thái Lan: Cập nhật đội hình, diễn biến, kết quả và link xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.
CĐV Việt Nam bị thu kèn vuvuzela
Rất đông CĐV Việt Nam mang kèn vuvuzela vào sân, sẵn sàng tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt để tiếp sức cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong cuộc đối đầu Thái Lan. Tuy nhiên, những chiếc kèn này sau đó bị lực lượng an ninh thu giữ.
Vuvuzela thuộc nhóm thiết bị tạo âm thanh lớn, nằm trong danh sách vật dụng bị hạn chế tại sân theo quy định của FIFA.
HLV Kim Sang Sik có nhiều sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam khi đối đầu Thái Lan. Những thay đổi trải đều ở các tuyến, cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đang có những tính toán riêng cho trận đấu quan trọng tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã hoàn toàn sung sức trong buổi tập chiều 28/9, sẵn sàng cùng Lê Phạm Thành Long quán xuyến khu vực giữa sân.
Sự góp mặt của tiền vệ sinh năm 1998 được kỳ vọng giúp đội tuyển Việt Nam tăng khả năng kiểm soát bóng, đồng thời tạo thế đối trọng trực tiếp với Chanathip – ngòi nổ đáng chú ý bên phía đội tuyển Thái Lan.
Đội tuyển Việt Nam đối mặt với những tổn thất đáng kể về lực lượng trước trận đấu với Thái Lan. Trước khi giải đấu khởi tranh, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã phải chia tay hai trụ cột là trung vệ Thành Chung và tiền vệ Quang Hải vì chấn thương.
Khi giải đấu mới trải qua một lượt trận, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng gặp vấn đề về sức khỏe, buộc phải sớm trở về nước, khiến đội tuyển tiếp tục thiếu hụt nhân sự quan trọng trên hàng công.
Việt Nam - Thái Lan trong cuộc đua ngôi đầu bảng B
Việt Nam và Thái Lan cùng có 3 điểm sau lượt trận mở màn. Nếu Thái Lan thắng Pakistan 4-0 thì Việt Nam chỉ vượt qua Philippines với tỷ số 1-0, khiến cuộc đối đầu tại Bandung trở thành trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cuộc đua ngôi đầu bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026.
Trong bóng đá, tài năng có thể đưa một cầu thủ trẻ đến với ánh hào quang, nhưng vượt qua những cám dỗ để duy trì sự nghiệp lại không dễ dàng. Nhìn vào hành trình của Nguyễn Trọng Hoàng - đội trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có thể thấy rõ giá trị của niềm đam mê, tính kỷ luật và sự bền bỉ.
Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.