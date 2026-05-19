Truy bắt kẻ sát hại 3 người ở Tây Ninh

3 người trong cùng một gia đình ở xã Hậu Thạnh (Tây Ninh) bị sát hại. Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn và đang bị lực lượng công an truy bắt.
Tối 19/5, Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong ở xã Hậu Thạnh.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h05 cùng ngày, tại một căn nhà trên địa bàn xã Hậu Thạnh xảy ra vụ án mạng làm 3 người tử vong, gồm 2 phụ nữ và một nam giới. Các nạn nhân được xác định là thành viên trong cùng gia đình.
Nghi phạm là nam thanh niên tên Bằng, ngụ tại địa phương. Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm có quan hệ tình cảm với một nữ nạn nhân, nhưng bị gia đình người này phản đối.
Cơ quan chức năng cho biết, sau khi uống rượu, nghi phạm tìm đến nhà cô gái, cự cãi rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến người tình và mẹ của cô gái tử vong tại chỗ. Cha của cô gái lao vào can ngăn cũng bị đâm trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường và đang bị lực lượng công an truy bắt.
Công an tỉnh Tây Ninh đã cử lực lượng đến hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra và tổ chức vây bắt nghi phạm.
