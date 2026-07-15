Viettel Hà Tĩnh đồng loạt khởi công xây dựng ngôi 4 nhà tình nghĩa

(Baohatinh.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Viettel Hà Tĩnh đã đồng loạt khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng.
Chiều 15/7, Viettel Hà Tĩnh tổ chức khởi công xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa tại các xã Tứ Mỹ, Sơn Tiến và Đức Thọ.
Phó Giám đốc Viettel Hà Tĩnh Phạm Khánh Tùng, lãnh đạo xã Tứ Mỹ trao biểu trưng và dự lễ khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phùng Thị Thanh Thủy ở thôn Long Hạ.
Trong dịp này, Viettel Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 4 hộ gia đình, gồm: bà Phùng Thị Thanh Thủy (thôn Long Hạ, xã Tứ Mỹ), bà Lê Thị Hồng (thôn Sơn Bình, xã Tứ Mỹ), ông Nguyễn Hồng Quân (thôn Côn Sơn, xã Sơn Tiến) và bà Nguyễn Thị Duệ (thôn Yên Long, xã Đức Thọ). Mỗi hộ được hỗ trợ 90 triệu đồng.
Đây là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, các hộ sinh sống trong những căn nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.
Nguồn hỗ trợ của Viettel Hà Tĩnh sẽ giúp các gia đình có thêm điều kiện để xây dựng nhà ở kiên cố, an toàn, ổn định sinh hoạt và tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Viettel Hà Tĩnh luôn quan tâm triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội.
Với triết lý sản xuất kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, thời gian qua, Viettel Hà Tĩnh luôn quan tâm triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hoạt động cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa được Viettel Hà Tĩnh duy trì thường xuyên, góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; đồng thời chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình khó khăn.
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