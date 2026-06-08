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3 người mắc kẹt trong cabin khi 2 xe tải va chạm trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Sau khi xảy ra va chạm trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, phần cabin xe tải bị biến dạng khiến 3 người mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ phải dùng máy cắt để phá cửa xe, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

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Xe tải mang BKS 29H - 683.xx bị biến dạng cabin sau vụ va chạm với xe chạy cùng chiều trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 4h10' ngày 8/6 tại Km 485+740 trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe ô tô tải mang BKS 29H - 683.xx lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi theo hướng Nam - Bắc đã xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 38C - 055.xx di chuyển cùng chiều.

Sau va chạm mạnh, phần cabin xe tải 29H - 683.xx bị biến dạng hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, có 3 người mắc kẹt trong cabin.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị bảo trì cao tốc nhanh chóng có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông, triển khai công tác cứu hộ người gặp nạn.

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Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai công tác cứu hộ người bị nạn sau tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị tới hiện trường cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện.

Lực lượng chức năng phải sử dụng máy cắt chuyên dụng để cưa, cắt các bộ phận phần đầu xe tải, đưa người bị thương tới bệnh viện cấp cứu.

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Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

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