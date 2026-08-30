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Thể thao

Gần 150 VĐV sôi nổi tranh tài tại “HTR - Ekiden 2026”

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Gần 150 vận động viên đã sôi nổi tranh tài tại Giải chạy tiếp sức cùng đồng đội “HTR - Ekiden 2026” để chinh phục cự ly 11 km, hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh.

Sáng 30/8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Hà Tĩnh Runners tổ chức Giải chạy tiếp sức cùng đồng đội “HTR - Ekiden 2026” hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2026) và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026)

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Giải chạy tiếp sức cùng đồng đội “HTR - Ekiden 2026” diễn ra tại bờ hồ Bồng Sơn (phường Thành Sen), thu hút gần 150 vận động viên, chia thành 15 đội tham gia. Theo thể thức chạy tiếp sức, các thành viên trong mỗi đội phối hợp, hỗ trợ nhau chinh phục tổng cự ly 11 km quanh khu vực hồ.
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Với tinh thần thể thao đoàn kết, sôi nổi, các vận động viên đã tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn với nhiều pha bám đuổi quyết liệt.
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Sự nỗ lực, quyết tâm của các thành viên góp phần mang đến không khí hào hứng cho giải đấu, thu hút đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ.
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Giải đấu cũng sẽ trao nhiều giải thưởng nhằm ghi nhận, biểu dương các đội thi và vận động viên có thành tích xuất sắc.
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Giải chạy là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2026) và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026); đồng thời tạo sân chơi, môi trường giao lưu cho những người yêu chạy bộ, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng.

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