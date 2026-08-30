Gần 150 VĐV sôi nổi tranh tài tại “HTR - Ekiden 2026”

(Baohatinh.vn) - Gần 150 vận động viên đã sôi nổi tranh tài tại Giải chạy tiếp sức cùng đồng đội “HTR - Ekiden 2026” để chinh phục cự ly 11 km, hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh.
Sáng 30/8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Hà Tĩnh Runners tổ chức Giải chạy tiếp sức cùng đồng đội “HTR - Ekiden 2026” hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2026) và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026)
Sự nỗ lực, quyết tâm của các thành viên góp phần mang đến không khí hào hứng cho giải đấu, thu hút đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ.
Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.
Chấn thương trong quá trình tập luyện khiến võ sĩ người Hà Tĩnh Hoàng Thị Mỹ Tâm (SN 2003, trú xã Thạch Lạc) phải phẫu thuật, lỡ hẹn ASIAD 20, để lại "khoảng trống" lớn khi Karate Việt Nam thiếu vắng tay đấm số 1.
Công an Hà Nội là thử thách lớn đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trận mở màn mùa giải V.League 2026/2027. Trước dàn sao của đội bóng ngành công an, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ nhận thất bại hay tạo nên một bất ngờ lớn?
Gần 5 năm gắn bó với công việc kitman (nhân viên hậu cần) của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh Dương Đình Hiếu luôn âm thầm chăm chút từng chi tiết, góp phần giúp đội bóng vận hành chuyên nghiệp và chỉn chu.
TTK Mattias Grafström hôm 31/8 có thư thay mặt đoàn đại biểu FIFA gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Chủ tịch Trần Quốc Tuấn vì sự đón tiếp chân thành, nồng hậu và chu đáo dành cho đoàn.
Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 rộn ràng khắp mọi miền quê Hà Tĩnh. Hòa cùng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhiều địa phương tổ chức các giải thể thao quần chúng sôi nổi nhằm lan tỏa tinh thần vui tươi, phấn khởi trong toàn dân.
Trên những đấu trường quốc tế, các VĐV Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định bản lĩnh, góp sức cùng thể thao Việt Nam chinh phục những cột mốc mới. Mỗi tấm huy chương, mỗi lần đứng trên bục vinh quang là một lần lá cờ Tổ quốc tung bay, mang theo niềm tự hào của quê hương, đất nước.
Từ một suất bổ sung ở SEA V.Cup, Đinh Văn Phương đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong hành trình lên ngôi vô địch của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Phong độ ấy mở ra cơ hội để đối chuyền Hà Tĩnh góp mặt tại ASIAD 2026, sân chơi lớn nhất châu lục mà bóng chuyền nam Việt Nam trở lại sau nhiều năm vắng bóng.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!