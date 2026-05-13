Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Hà Tĩnh tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026

Thu Hà
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao khen thưởng cho các tập thể, giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong dạy và học năm học 2025-2026.

bqbht_br_dsc-d8137.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chiều 13/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tham dự buổi lễ.

bqbht_br_dsc-8d125.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Năm học 2025-2026, chương trình, kế hoạch giáo dục được hoàn thành theo đúng tiến độ; công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được toàn ngành quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

bqbht_br_dsc-818d8.jpg
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Lê Nam báo cáo thành tích nổi bật trong năm học 2025-2026.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, Hà Tĩnh đứng thứ 6 toàn quốc về tỷ lệ học sinh tham gia thi đạt giải và đứng thứ 10 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải nhất.

Cụ thể, toàn tỉnh có 11 đội tuyển tham gia, trong đó có 85/103 em đạt giải (chiếm tỷ lệ 82,5%). Đặc biệt, em Thái Văn Gia Kiên (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) xuất sắc đạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương.

bqbht_br_dsc-8d172.jpg
Giáo viên, học sinh tiêu biểu tham dự buổi lễ.

Bên cạnh đó, học sinh Hà Tĩnh còn tham gia ở các cuộc thi, sân chơi trí tuệ khác và đạt giải cao. Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, Hà Tĩnh có 3 dự án dự thi và đều đạt giải. Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026, đoàn Hà Tĩnh xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Cuộc thi toàn quốc “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, đoàn Hà Tĩnh xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố với 80 giải thưởng. Giao lưu toàn quốc về giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học, Hà Tĩnh thuộc top 3 đội xuất sắc nhất. Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ, Hà Tĩnh đạt 5 giải tập thể, cá nhân...

Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh các lớp 9, 10, 11, 12 có 4.081/5.885 thí sinh đạt giải; Cuộc thi Khoa học - kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh có 103 dự án được công nhận đạt giải; Đại hội Điền kinh - Thể thao cấp tỉnh có hơn 1.800 học sinh được công nhận và đặc cách công nhận học sinh giỏi tỉnh môn Giáo dục thể chất...

bqbht_br_dsdc-8217.jpg
Các em học sinh giỏi dự buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt biểu dương những thành tích nổi bật của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đạt được trong năm học vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngành GD&ĐT tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, giỏi chuyên môn; tăng cường kỷ cương, nền nếp trường học; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc.

bqbht_br_dsc-82d06.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Tập trung phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chủ động tham mưu giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với các địa phương, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực cho giáo dục; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các em học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, phát huy tinh thần tự học, khát vọng vươn lên để trở thành những công dân có ích, đóng góp cho quê hương, đất nước.

bqbht_br_dsc-d8245.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng cờ thi đua của Bộ GD&ĐT năm học 2024 - 2025 cho Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.
bqbht_br_dsc-d8230.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng cờ thi đua của Chính phủ năm học 2024 - 2025 cho Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
bqbht_br_dsc-8259.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các học sinh đạt giải nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.
bqbht_br_dsc-8d272.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các học sinh đạt giải nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.
bqbht_br_dsc-82d80.jpg
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm trao bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các học sinh đạt giải ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.
bqbht_br_q1e.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho học sinh đạt giải tại các hội thi cấp quốc gia.
bqbht_br_dsc-8d326-5985.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở VH-TT&DL trao giấy khen cho các học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh.
bqbht_br_dsc-d8349.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.
bqbht_br_dsc-8d346.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các giáo viên có thành tích trong công tác hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và học sinh tham dự hội thi, hội thao
bqbht_br_dsc-83d43.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho các giáo viên có thành tích trong công tác hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và giáo viên đạt giải tại Hội thi An toàn giao thông cấp quốc gia.

Tin liên quan

Tags:

#Sở GD&ĐT Hà Tĩnh #Nguyễn Thị Nguyệt #Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Chủ đề Phan Thiên Định

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

[QUIZ] Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam khi nào?

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Định hình vị thế vùng đất học Hà Tĩnh

Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

"Thắp lửa" truyền thống trong trường học

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhiều trường học tổ chức giáo dục truyền thống gắn trải nghiệm, lan tỏa niềm tự hào, bồi đắp lý tưởng cho học sinh Hà Tĩnh.
Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Dạy thêm, học thêm - Gỡ khó từ đâu?

Dạy thêm, học thêm – câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Khi chính sách có điều chỉnh, liệu những “nút thắt” lâu nay đã thực sự được tháo gỡ? Nội dung này sẽ được bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

Mùa hè sôi động cùng iSchool Hà Tĩnh

iSchool Summer Camp 2026 hứa hẹn mang đến một mùa hè sôi động, bổ ích, nơi học sinh vừa học vừa chơi, phát triển toàn diện kỹ năng và tư duy ở cấp học từ mầm non đến THPT.
Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

Gửi trọn yêu thương tới biển đảo Tổ quốc

50 lá thư, gần 1.000 cánh hạc giấy do học sinh Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) thực hiện đã trở thành những “nhịp cầu” nối đất liền với đảo xa, góp phần bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong tâm hồn thế hệ măng non.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!