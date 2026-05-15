Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Phấn đấu trên 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính

Kiều Minh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đặt mục tiêu đột phá trong cải cách hành chính giai đoạn 2026 - 2030 với nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.

djdjdj.jpg
Phường Hoành Sơn triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ”.

Theo đó, khung nhiệm vụ CCHC tỉnh trọng tâm giai đoạn này quy định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động, mốc thời gian, kết quả, đơn vị thực hiện đối với từng nội dung, lĩnh vực cụ thể như: Tổ chức, triển khai công tác CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính quyền số và chính quyền điện tử.

Trong đó, đề ra một số mục tiêu quan trọng như: tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 100%; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 70%; 100% văn bản, hồ sơ công việc của cơ quan hành chính nhà nước được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật);

bqbht_br_hdhdh.jpg
Với nhiều giải pháp đồng bộ, Hà Tĩnh hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

80% cơ sở dữ liệu của tỉnh được số hóa và liên thông với Trung ương; 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt từ 95% trở lên.

Cùng với đó, 70% hệ thống thông tin của tỉnh được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây; 85% dữ liệu của các sở, ban, ngành cấp tỉnh được tích hợp với trục liên thông dữ liệu cấp tỉnh; Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định pháp luật, giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh để vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả;…

Với hàng loạt mục tiêu cụ thể cùng giải pháp đồng bộ, kế hoạch nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong CCHC giai đoạn mới, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vận hành trên nền tảng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh 24h #Hà Tĩnh tập trung cải cách hành chính #Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2026 - 2030

Chủ đề Cải cách hành chính

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Lực lượng QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các ngành có liên quan phát hiện hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm nội tạng động vật, xương ống, mỡ động vật và chân trâu đang lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu?

Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Thông tin đầy đủ, minh bạch về mô hình "Lớp học thông minh"

Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận trên mạng xã hội về triển khai mô hình “Lớp học thông minh” tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh), sáng nay, lãnh đạo UBND phường Thành Sen đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường để làm rõ vấn đề.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!