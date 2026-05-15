Phấn đấu trên 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đặt mục tiêu đột phá trong cải cách hành chính giai đoạn 2026 - 2030 với nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Theo đó, khung nhiệm vụ CCHC tỉnh trọng tâm giai đoạn này quy định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động, mốc thời gian, kết quả, đơn vị thực hiện đối với từng nội dung, lĩnh vực cụ thể như: Tổ chức, triển khai công tác CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng chính quyền số và chính quyền điện tử.
Trong đó, đề ra một số mục tiêu quan trọng như: tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 100%; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 70%; 100% văn bản, hồ sơ công việc của cơ quan hành chính nhà nước được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật);
80% cơ sở dữ liệu của tỉnh được số hóa và liên thông với Trung ương; 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt từ 95% trở lên.
Cùng với đó, 70% hệ thống thông tin của tỉnh được vận hành trên nền tảng điện toán đám mây; 85% dữ liệu của các sở, ban, ngành cấp tỉnh được tích hợp với trục liên thông dữ liệu cấp tỉnh; Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định pháp luật, giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh để vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả;…
Với hàng loạt mục tiêu cụ thể cùng giải pháp đồng bộ, kế hoạch nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong CCHC giai đoạn mới, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vận hành trên nền tảng dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
