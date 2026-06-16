Thẩm tra các dự thảo nghị quyết về tài chính, ngân sách và đầu tư công trình kỳ họp giữa năm

Chiều 16/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; đại diện các ban, ngành, địa phương tham dự buổi làm việc.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga và Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo, giải trình các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách và đầu tư công, danh mục các dự án có sử dụng đất trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Các nội dung gồm: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách địa phương năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030; phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công đối với một số nguồn vốn; các nghị quyết liên quan đến danh mục khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Đức Đàn trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp. Đồng thời, tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, tình hình giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm; đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 và các giải pháp điều hành trong thời gian tới.

Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh Trương Quang Long góp ý đối với các nội dung trình kỳ họp.

Đối với các báo cáo, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát số liệu, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm thu - chi ngân sách; đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính, trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện dự toán ngân sách.

Đối với dự thảo nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tiêu chí bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương; ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm, có tính lan tỏa và khả năng giải ngân cao, xử lý các dự án chuyển tiếp sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu tại buổi làm việc.

Liên quan đến dự thảo nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi phân cấp, trách nhiệm của từng cấp chính quyền, đồng thời bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc triển khai đúng quy định, hiệu quả và đồng bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng ghi nhận sự chủ động của Sở Tài chính trong công tác tham mưu, chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Nhấn mạnh các nội dung trình kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với công tác điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp tục rà soát kỹ các căn cứ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định mới của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm để đề xuất các giải pháp điều hành hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng thời, phối hợp với Thống kê tỉnh nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí thống kê thống nhất áp dụng cho các xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính, tạo thuận lợi trong công tác tổng hợp, đánh giá số liệu và theo dõi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm phục vụ cho công tác hoạch định chính sách phù hợp với thời kỳ phát triển mới.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga ghi nhận các ý kiến góp ý của đại biểu và đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tiếp tục rà soát kỹ căn cứ pháp lý, số liệu, bảo đảm chất lượng hồ sơ trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX xem xét, quyết nghị.