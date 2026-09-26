Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 phút chót

Khoảng 1 tiếng trước trận Việt Nam gặp Philippines, FPT Play và TV360 xác nhận đã sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.

Đây là thông tin hoàn toàn bất ngờ với người hâm mộ Việt Nam. Bởi trước đó thương vụ mua bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 được cho là đổ bể phút cuối vì các đài truyền hình ở Việt Nam "không đạt được thỏa thuận với phía cung cấp bản quyền".

Cách đây hơn 1 tuần, đã có thông tin về việc một đơn vị tại Việt Nam đã mua thành công bản quyền truyền hình và chỉ đợi công bố. Tuy nhiên đến khi FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh, Việt Nam vẫn chưa có bản quyền.

Các chuyên gia cho rằng phía Việt Nam đang cố gắng để sát giờ thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang Sik mới "chốt", với mong muốn giá bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 rẻ nhất có thể.

Đến trưa 26-9, có thông tin cho rằng, các đài truyền hình Việt Nam đã không còn đeo đuổi thương vụ này. Tuy nhiên, khoảng 1 tiếng trước trận ra quân của Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026, FPT Play, TV360 xác nhận đã sở hữu bản quyền giải đấu.

Theo Tuổi trẻ