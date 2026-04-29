Vượt "cát nóng" hướng đến ASIAD 2026

Những bước chạy và cú bật nhảy trên nền cát tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 đang diễn ra tại Tam Á, Trung Quốc (từ ngày 21/4 đến 1/5) không chỉ mang lại những tấm huy chương quý giá, mà còn gợi mở một viễn cảnh tích cực hơn cho điền kinh Việt Nam trên hành trình hướng tới đấu trường lớn hơn - ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10 tới.

Hà Thị Thúy Hằng (giữa) giành Huy chương vàng nhảy xa nữ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ABG 6. (Ảnh: TTXVN)

Việc Hà Thị Thúy Hằng giành huy chương Vàng nhảy xa nữ với thành tích 6,16m, tiếp đó là Phạm Văn Nghĩa đăng quang nội dung nhảy xa nam với 7,44m không đơn thuần là những chiến thắng cá nhân. Đó là sự khẳng định năng lực thích ứng, bản lĩnh thi đấu và chiều sâu lực lượng của điền kinh Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt ở khu vực.

Trong điều kiện thi đấu đặc thù của điền kinh bãi biển - nơi kỹ thuật, thể lực và sự ổn định tâm lý đều bị thử thách rất lớn - các vận động viên Việt Nam đã chứng minh họ không chỉ có khả năng cạnh tranh, mà còn đủ sức vượt trội. Điều này mang ý nghĩa quan trọng, bởi thành công ở một môi trường khắc nghiệt như vậy thường phản ánh nền tảng thể chất và kỹ năng toàn diện, những yếu tố cốt lõi khi bước ra sân chơi châu lục.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, những tấm huy chương Vàng ấy chỉ là điểm khởi đầu cho vấn đề lớn hơn: Làm thế nào để chuyển hóa thành công ở sân chơi bãi biển thành thành tích thực chất tại ASIAD, vốn sẽ quy tụ những cường quốc điền kinh hàng đầu châu Á. Lịch sử thi đấu gần đây của điền kinh Việt Nam cho thấy sự thiếu ổn định: Từ hai huy chương Bạc năm 2014, bùng nổ với hai huy chương Vàng năm 2018, rồi lại trắng tay ở kỳ gần nhất. Sự dao động này phản ánh khoảng cách chưa được thu hẹp một cách bền vững giữa Việt Nam và các nền điền kinh mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, mục tiêu giành ít nhất một huy chương Vàng tại ASIAD 20 không chỉ là tham vọng về thành tích, mà còn là phép thử cho tính hiệu quả của chiến lược đầu tư nhiều năm qua.

Những gương mặt chủ lực như Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Nguyên Thanh hay Nguyễn Trung Cường vẫn duy trì phong độ và đóng vai trò “xương sống” của đội tuyển. Tuy nhiên, bài toán then chốt nằm ở việc tạo ra sự đột phá - điều mà điền kinh Việt Nam từng làm được nhưng chưa duy trì liên tục. Chính vì vậy, sự xuất hiện của những nhân tố mới, từ Thúy Hằng, Văn Nghĩa đến các gương mặt trẻ khác, đang mở ra hy vọng về một chu kỳ thành tích mới, nơi sức trẻ và kinh nghiệm có thể bổ trợ lẫn nhau.

Ở góc độ chuyên môn, những tín hiệu tích cực không phải ngẫu nhiên mà có. Đằng sau đó là một quá trình chuẩn bị có hệ thống, từ tập trung lực lượng, thiết kế giáo án riêng cho từng nội dung đến tăng cường cọ xát quốc tế. Việc đưa vận động viên đi tập huấn và thi đấu tại các giải quốc tế đã giúp họ làm quen với áp lực, đồng thời cải thiện các chỉ số kỹ thuật, nhất là ở những nội dung vốn là điểm yếu như chạy tốc độ. Song song với đó, việc đầu tư vào trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng và hỗ trợ tâm lý đang dần được cải thiện, tạo nên một môi trường tập luyện chuyên nghiệp hơn.

Điều đáng chú ý là cách tiếp cận hiện nay không chỉ tập trung vào các nội dung thế mạnh truyền thống, mà còn hướng tới mở rộng khả năng cạnh tranh ở những nội dung trước đây ít có cơ hội tranh huy chương. Dù vậy, thách thức vẫn còn đó: các nội dung như ném lao, ném tạ hay các cự ly dài vẫn đòi hỏi sự đầu tư dài hạn, trong khi khoảng cách về trình độ với nhóm đầu châu Á chưa thể thu hẹp trong ngày một ngày hai. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ về nguồn lực, mà còn về tính kiên định trong chiến lược phát triển.

Nhìn về phía trước, ASIAD 20 không chỉ là một giải đấu, mà là cột mốc mang tính định hình cho tương lai của điền kinh Việt Nam. Thành công hay thất bại tại đây sẽ phản ánh mức độ trưởng thành của cả một hệ thống, từ công tác đào tạo trẻ, huấn luyện, đến quản lý và đầu tư. Những tấm huy chương Vàng trên bãi biển có thể chưa phải là bảo chứng cho thành công ở sân chơi lớn hơn, nhưng chắc chắn là một tín hiệu tích cực khẳng định điền kinh Việt Nam còn tiềm năng để bứt phá nếu đi đúng hướng.

Trong bối cảnh thể thao khu vực và châu lục ngày càng cạnh tranh, việc tận dụng những “cú huých” tinh thần như tại ABG 6 là điều cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải biến chúng thành động lực dài hạn. Nếu làm được điều đó, hành trình từ những bước chạy trên cát đến bục vinh quang tại ASIAD sẽ không còn là giấc mơ xa vời, mà trở thành mục tiêu khả thi, mở ra một chương mới cho điền kinh Việt Nam trên bản đồ thể thao châu Á.