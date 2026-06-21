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Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy nhà ở Hà Tĩnh

Nguyễn Oanh
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(Baohatinh.vn) - Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại đường Hà Tôn Mục (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) có thể do chập điện.

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Vào khoảng 8h ngày 21/6, đám cháy bùng phát tại nhà của gia đình anh Nguyễn Duy Quý (ngõ 31, đường Hà Tôn Mục, phường Thành Sen). Theo đại diện gia đình, đám cháy được phát hiện từ khu vực phía sau nhà rồi lan ra khu vực tập kết ngư lưới cụ để kinh doanh của gia đình.
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Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.
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Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy.
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Người dân khu vực xung quanh "tăng bo" tưới nước để giảm nhiệt ngôi nhà bị cháy.
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Đến thời điểm hiện tại, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Mặc dù không có thiệt hại về người song nhiều hàng hoá và tài sản có giá trị trong nhà bị thiêu rụi.
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Theo thông tin bước đầu, nguyên nhân đám cháy có thể do chập điện. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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