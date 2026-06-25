Châu Âu áp dụng mọi biện pháp ứng phó với nắng nóng cực đoan

Hà Lan triển khai “điểm làm mát”

Thủ đô Amsterdam của Hà Lan đang triển khai mạng lưới “điểm làm mát” trên toàn thành phố, cung cấp nơi trú ẩn cho người dân khỏi cái nóng cực đoan.

Những không gian như thư viện, nông trại đô thị, rạp hát, nhà thờ, trung tâm cộng đồng và thậm chí cả siêu thị cung cấp chỗ ngồi, nước uống và nhà vệ sinh, nhiều nơi cũng cho phép mang theo thú cưng.

Trong giai đoạn thí điểm, phần lớn trong số 12 điểm làm mát sẽ tập trung ở Nieuw-West, khu vực mà thành phố Amsterdam xác định có nguy cơ nắng nóng cao nhất.

Các quan chức đã cân nhắc mức độ bóng râm, số lượng cư dân dễ bị tổn thương như trẻ nhỏ và người cao tuổi, cũng như tốc độ nhà cửa hấp thụ nhiệt.

Trường học cũng đang điều chỉnh. Nhiều nơi chuyển sang lịch học mùa nóng trong những ngày tới, rút ngắn thời gian học hoặc giảm tiết, tăng giờ nghỉ, bổ sung nước uống và cải thiện thông gió.

Mỗi trường tự quyết định biện pháp vì không có quy định pháp lý về nhiệt độ tối đa trong lớp học. Nguyên tắc chung là học sinh và giáo viên phải được làm việc trong điều kiện an toàn và lành mạnh.

Rạp chiếu phim miễn phí và “cơn sốt phấn trắng” ở Pháp

Người dân tránh nóng bên hệ thống phun sương ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Chính quyền quận 10 của Paris đang phát vé xem phim miễn phí để giúp người dân tránh cái nóng. Chương trình được phối hợp với ba rạp chiếu phim độc lập và đều có điều hòa.

Để đủ điều kiện, người dưới 25 tuổi hoặc trên 65 tuổi có thể nhận vé, áp dụng cho các suất chiếu buổi chiều.

Các rạp chiếu phim, thư viện và bảo tàng được xác định là nơi nên khuyến khích người dân tìm đến để tránh cái nóng khắc nghiệt. Một số thành phố như Lyon tạm thời miễn phí vé vào bảo tàng công cộng.

Theo báo chí Pháp, nhu cầu đối với một loại phấn có tên Blanc de Meudon (phấn Meudon) trong các cửa hàng đã tăng mạnh. Loại bột này được trộn với nước rồi quét lên cửa sổ, giúp giảm bức xạ mặt trời và về lý thuyết làm mát không gian bên trong. Thực tế nó có vẻ có tác dụng.

Tây Ban Nha: Hồ bơi và hệ thống phun nước hoạt động hết công suất

Tây Ban Nha đang ghi nhận một số mức nhiệt cao nhất trong đợt nắng nóng.

Ở Zaragoza và Huesca, chính quyền giảm giá vé bể bơi công cộng.

Thành phố Logroño đã cho phép vào bể bơi miễn phí trong suốt đợt nắng nóng, đồng thời bật các đài phun nước đến 23h.

Người dân cũng có thể làm mát dưới các hệ thống phun nước được lắp đặt ở nhiều khu vực.

Một số nơi đã tạm dừng các hoạt động đốt lửa trại truyền thống trong lễ San Juan do nguy cơ cháy nổ tăng cao. Thành phố León hủy màn bắn pháo hoa theo kế hoạch.

Nhiều thành phố cũng thiết lập nơi trú nóng là các tòa nhà công cộng có điều hòa để người dân tránh nhiệt độ cao.

Luật năm 2024 của Tây Ban Nha nhằm bảo vệ người lao động trong các đợt nắng nóng, yêu cầu điều chỉnh an toàn lao động ngoài trời trong giờ nóng nhất trong ngày.

Trợ cấp cho lao động Italy

Người dân thành phố Rome đổ về Frenege nghỉ ngơi, tránh nắng nóng. Ảnh: Việt Hải - TTXVN

Italy đang đối mặt với nhiệt độ cực đoan ngay cả với một quốc gia ưa nắng.

Danh sách thành phố cảnh báo đỏ ngày càng dài, tập trung ở miền Trung và miền Bắc.

Chính phủ tái áp dụng biện pháp hỗ trợ người lao động dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt: như nông dân, công nhân xây dựng hoặc người làm việc trong nhà kém thông gió.

Một số doanh nghiệp có thể tạm dừng hoặc giảm hoạt động khi nhiệt độ quá cao và nhận hỗ trợ từ quỹ nhà nước để chi trả lương tạm thời cho người lao động.

Những người còn lại cần sử dụng điều hòa và đóng kín cửa chớp. Người không có điều hòa, đặc biệt là người cao tuổi, được khuyến nghị đến các không gian công cộng có điều hòa.

Ở Palermo, du khách đi xe ngựa kéo phải chờ đến buổi tối hoặc ngày mát hơn.

Ở Turin, một số nhà hàng đóng sân ngoài trời. Tại Rome, quạt công suất lớn và hệ thống phun sương được sử dụng tối đa.

Bộ Y tế khuyến nghị người dân chọn pasta thay vì thịt và uống nước thay vì cà phê hoặc bia lạnh.

Bỉ ngừng chạy tàu cũ

Khách du lịch trốn nắng nóng trong các hàng quán nằm trên các con phố nhỏ ở trung tâm Brussels, nơi có nhiều gió và mát hơn. Ảnh: Lan Anh - PV TTXVN tại Vương quốc Bỉ

Bỉ đang chuẩn bị cho những ngày nóng nhất, khi cảnh báo màu cam sắp được áp dụng trên toàn quốc. Nhiệt độ có thể vượt mức kỷ lục tháng 6, vốn được ghi nhận từ năm 1947 là 36,8°C. Chính phủ liên bang đã họp khẩn để thảo luận tình hình.

Đợt nắng nóng đang ảnh hưởng đến giao thông, khi một số tàu cũ không có điều hòa bị tạm ngừng vận hành. Một số chuyến bổ sung cũng được triển khai do nhu cầu di chuyển ra bờ biển phía Bắc tăng.

Học sinh tại ngoại ô Brussels được thi trong nhà thờ mát hơn.