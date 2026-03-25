Cháy lớn thiêu rụi 13 căn nhà ven sông ở Cà Mau

Khoảng 1h, lửa bùng phát từ căn nhà kinh doanh tôm, cua và ống nước của ông Đỗ Hoàng Khải tại ấp Vàm Đầm, sau đó nhanh chóng lan sang các căn liền kề. Khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm cặp mé sông Vàm Đầm, cách chợ khoảng 900 m.

Dãy nhà ven sông ở xã Tân Tiến bốc cháy dữ dội trong đêm. Ảnh: Người dân cung cấp

Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét, kèm nhiều tiếng nổ. Các căn nhà chủ yếu dựng tạm bằng gỗ, mái tôn nên lửa lan nhanh. Người dân xung quanh nỗ lực dập lửa nhưng không hiệu quả.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ của UBND xã Tân Tiến cùng người dân sau đó phối hợp khống chế đám cháy. Chính quyền địa phương huy động khoảng 70 người, gồm lực lượng tại chỗ và hỗ trợ từ hai xã lân cận, tham gia dập lửa. Đến khoảng 3h30, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

13 căn nhà của các hộ dân gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: An Minh

Ông Từ Văn Lăng, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, cho biết vụ cháy không gây thương vong nhưng thiêu rụi 13 căn nhà của 8 hộ dân kinh doanh hải sản, ăn uống. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân.

Trước mắt, UBND xã hỗ trợ mỗi hộ bị ảnh hưởng 3 triệu đồng, đồng thời tổ chức di dời, dọn dẹp hiện trường.