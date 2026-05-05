Hà Tĩnh lọt top 5 địa phương dẫn đầu toàn quốc về thu hút vốn FDI

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, theo số liệu báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 27/4/2026 gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Tĩnh đứng thứ 5 toàn quốc về thu hút vốn mới với hơn 412 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2026.

Vốn đăng ký cấp mới có 1.249 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 12,15 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,12 tỷ USD, chiếm 66,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD, chiếm 19%; các ngành còn lại đạt 1,72 tỷ USD, chiếm 14,2%.

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc 4,08 tỷ USD, chiếm 33,6%; Trung Quốc 524,1 triệu USD, chiếm 4,3%; Nhật Bản 462 triệu USD, chiếm 3,8%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 329,2 triệu USD, chiếm 2,7%; Hà Lan 318,5 triệu USD, chiếm 2,6%.

Về địa bàn đầu tư, số liệu thống kê cho thấy, Thái Nguyên tiếp tục giữ “phong độ” khi là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút dòng vốn FDI mới, với tổng vốn đăng ký cấp mới trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 5,75 tỷ USD.

Đứng thứ hai là Nghệ An với hơn 2,2 tỷ USD. Vị trí thứ ba là TP HCM thu hút tới 656 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 983 triệu USD. Tiếp đó là Đồng Nai với 596 triệu USD, Bắc Ninh với hơn 473 triệu USD và Hà Tĩnh với hơn 412 triệu USD.

Thời gian qua, công tác thu hút đầu tư được Hà Tĩnh chú trọng thực hiện. Theo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành cho thấy, mục tiêu của tỉnh là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Chương trình xác định quan điểm xuyên suốt là sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách kết hợp huy động các nguồn lực xã hội hóa, đồng thời gắn hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh với các chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia và khu vực. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án có tính đột phá, tạo động lực phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, sản xuất thép, ô tô điện và đổi mới sáng tạo.

Về định hướng, Hà Tĩnh tập trung thu hút đầu tư vào các khu vực trọng điểm như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ. Cùng với đó, tỉnh Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp như VSIP Hà Tĩnh, Gia Lách (Nghi Xuân) và các khu vực thuộc Khu kinh tế Vũng Áng.

Về đối tác, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, các nước châu Âu và châu Mỹ; đồng thời tăng cường quan hệ với các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), JICA, JETRO, KOICA, KOTRA…