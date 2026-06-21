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Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc qua Hà Tĩnh, 9 người bị thương

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Vụ va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn gần nút giao Kỳ Trung, thuộc địa bàn xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) làm 9 người bị thương.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 21/6. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách mang BKS 99H-067.xx lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Nam - Bắc, khi di chuyển tới Km 557+200 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đoạn gần nút giao Kỳ Trung thuộc địa bàn xã Kỳ Văn, thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 29E-422.xx chở theo nhiều khung sắt lớn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách găm chặt vào phần khung sắt mà xe đầu kéo đang chở theo. Vụ tai nạn khiến nhiều người trên xe khách bị thương; một số người mắc kẹt trong xe.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ứng cứu người bị nạn.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành phân luồng giao thông, hỗ trợ người bị thương đưa đi cấp cứu.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý tuyến cao tốc, vụ tai nạn khiến 9 người bị thương.

Video: Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu.

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Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

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