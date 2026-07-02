Một học sinh tử vong do đuối nước khi tắm sông

(Baohatinh.vn) - Chiều 2/7, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực sông Gia Hội, đoạn qua xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) khiến một học sinh tử vong.
Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Cẩm Hưng, chiều 2/7, em P.V.H. (SN 2015, trú thôn Bắc Thịnh, xã Cẩm Hưng) cùng bạn tới khu vực sông Gia Hội đoạn qua thôn Bắc Thịnh để tắm.
Vào khoảng 14 giờ, em H. không may bị đuối nước. Thấy sự việc, người bạn đi cùng hô hoán và kêu gọi người ứng cứu. Tuy nhiên, do vị trí xảy ra vụ đuối nước cách xa khu dân cư nên khi người dân có mặt, nạn nhân đã không qua khỏi.
Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định, bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.
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