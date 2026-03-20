Nhiều ngõ phố “thất thủ” khi ôtô dừng, đỗ tùy tiện

Thục Anh
(Baohatinh.vn) - Tình trạng ôtô dừng, đỗ tùy tiện tại nhiều ngõ phố ở Hà Tĩnh không chỉ gây ùn tắc, cản trở sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ "khóa chặt" đường cứu hỏa nếu chẳng may xảy ra cháy.

Tại nhiều ngõ phố thuộc các tuyến đường huyết mạch của phường trung tâm đô thị Hà Tĩnh như: đường Phan Đình Phùng, đường Trần Phú, đường Lê Duẩn, đường Lý Tự Trọng, đường Đặng Dung, đường Nguyễn Biểu..., không khó để thấy cảnh ôtô đỗ tràn lan, dàn trải từ đầu tới cuối ngõ. Trong ảnh: Ôtô xếp hàng dài, san sát, chiếm trọn diện tích mặt đường một con ngõ của đường Nguyễn Công Trứ.
Tại một con ngõ nằm trên đường Xuân Diệu, không hiểu vì lý do gì, chủ phương tiện lại cho xe đỗ ngược chiều. Với một "thế trận" như thế này, các xe còn lại muốn lưu thông quả không dễ.
Cũng tại một con ngõ khác trên đường Xuân Diệu, với cách đậu xe như thế này, dù là không gian chung thì các loại phương tiện "bốn bánh" nếu lỡ có rẽ vào cũng đành ngậm ngùi lùi ra vì không thể di chuyển tiếp với khoảng cách hẹp như vậy.
Tại ngõ 16, đường Trần Phú, ôtô "án ngữ" ngay khúc cua rẽ vào, cản trở tầm nhìn, gây khó khăn cho phương tiện muốn di chuyển vào ngõ.
Sát bên cạnh là ngõ 14 cũng chung cảnh "thất thủ" như vậy, dẫn tới tình trạng chen chắc, lộn xộn khi các phương tiện khác muốn di chuyển qua khu vực này, tiềm ẩn nguy cơ cao va chạm giao thông.
Ngõ 8, đường Xuân Diệu thường xuyên có xe đậu sát khúc cua.
Tại một con ngõ trên đường Hàm Nghi, không chỉ đỗ xe ở các vị trí khúc rẽ, góc cua, mà dường như đến điều cơ bản nhất là cần đỗ đúng chiều, nhiều chủ phương tiện cũng không tuân thủ.
Có cả ôtô thản nhiên đỗ ngược hướng lưu thông.
Không gian dành cho người đi bộ gần như bị xóa sổ hoàn toàn, nhường chỗ cho thói quen đỗ xe "tiện đâu hay đó" của một bộ phận chủ xe.
Mặc dù tại nhiều vị trí không có biển cấm đỗ, tuy nhiên, không ít chủ phương tiện vẫn cố ý đỗ xe dù biết hành động này sẽ cản trở lưu thông, buộc các chủ xe khác phải "nín thở" lách qua từng centimet.
Chủ chiếc ôtô đỏ chật vật lách qua khoảng hở giữa xe đỗ tùy tiện và nhà dân tại một ngõ phố thuộc đường Hải Thượng Lãn Ông.
Nguy hiểm hơn là tình trạng ôtô đỗ khóa chặt hai đầu ngõ, biến con phố nhỏ thành một bãi đỗ xe biệt lập, cắt đứt hoàn toàn lối lưu thông. Trong ảnh: Tại ngõ 3, đường Đặng Dung, 2 chiếc xe ô tô đỗ xe chắn hết lối đi, chỉ có xe đạp, xe máy mới có thể lưu thông qua.
Chị Phan Như Quỳnh (phường Thành Sen) cho biết: "Chỉ cần một sơ suất nhỏ, va chạm là điều khó tránh khỏi khi lối đi chung bị thu hẹp đáng kể bởi ôtô dừng đỗ choán hết cả đường di chuyển của phương tiện khác. Tôi nghĩ dù có thể chủ xe không vi phạm pháp luật vì một số khu vực cũng không cắm biển cấm dừng đỗ, nhưng như thế không có nghĩa bản thân được phép đỗ xe tùy tiện".
Thượng úy Nguyễn Bá Mạnh (Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: &quot;Việc dừng, đỗ ôtô tùy tiện trong các ngõ nhỏ, đường hẹp không chỉ đơn thuần là vi phạm trật tự đô thị mà còn tiềm ẩn những hệ lụy an toàn giao thông rất nghiêm trọng. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi khuyến cáo mỗi chủ phương tiện cần nâng cao ý thức cộng đồng, dừng đỗ xe tuân thủ luật lệ và chuẩn văn hóa&quot;.

Tốc độ đô thị hóa nhanh khiến hạ tầng giao thông chịu không ít áp lực, song, cũng phải thừa nhận rằng, ý thức dừng đỗ của nhiều chủ xe còn quá thấp. Văn hóa giao thông không chỉ là tuân thủ hệ thống biển báo mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia không gian chung. Đừng vì sự tiện lợi nhất thời của cá nhân mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi và sự an toàn của cả khu dân cư.

Điểm 6, Điều 18 Luật Trật tự, ATGT đường bộ 2024 quy định: Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình. Bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25m và không gây cản trở, nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Nếu không tuân thủ quy định trên, tài xế sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ từ 800.000 ngàn đến 1.000.000 đồng.

Luật Trật tự, ATGT đường bộ 2024 quy định 14 vị trí mặc định cấm dừng, đỗ xe, ngay cả khi không có biển cấm; trong đó có đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất, và tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới.

Nếu vi phạm quy định trên, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe nếu không gây tai nạn, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Nếu dừng đỗ xe sai quy định mà gây ùn tắc giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; còn nếu gây tai nạn giao thông thì mức phạt là 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

LS Bùi Hoàng Linh Chi (Công ty Luật TNHH Hà Châu)

Video: Ôtô đỗ tùy tiện tại nhiều ngõ phố.

