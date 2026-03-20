Nhiều ngõ phố “thất thủ” khi ôtô dừng, đỗ tùy tiện

(Baohatinh.vn) - Tình trạng ôtô dừng, đỗ tùy tiện tại nhiều ngõ phố ở Hà Tĩnh không chỉ gây ùn tắc, cản trở sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ "khóa chặt" đường cứu hỏa nếu chẳng may xảy ra cháy.
Điểm 6, Điều 18 Luật Trật tự, ATGT đường bộ 2024 quy định: Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình. Bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25m và không gây cản trở, nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Nếu không tuân thủ quy định trên, tài xế sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT đường bộ từ 800.000 ngàn đến 1.000.000 đồng.
Luật Trật tự, ATGT đường bộ 2024 quy định 14 vị trí mặc định cấm dừng, đỗ xe, ngay cả khi không có biển cấm; trong đó có đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất, và tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới.
Nếu vi phạm quy định trên, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe nếu không gây tai nạn, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Nếu dừng đỗ xe sai quy định mà gây ùn tắc giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; còn nếu gây tai nạn giao thông thì mức phạt là 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
