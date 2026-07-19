Sôi nổi các hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ của tuổi trẻ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai rộng khắp, lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm, tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức dâng hương, dâng hoa, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ, góp phần tạo cảnh quan trang nghiêm, sạch đẹp.
Song song với đó, nhiều chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cũng được tổ chức tại các địa phương. Hàng trăm đối tượng chính sách, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ. Trong ảnh: Khám sàng lọc, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở xã Vũ Quang.
Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa.
"Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai đồng loạt nhiều hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Qua đó, không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc tiếp nối truyền thống cách mạng", anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khẳng định.
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