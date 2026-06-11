Mùa vàng trên những đồi dứa liên kết

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, trên những cánh đồng dứa chín vàng, người dân các xã Cẩm Xuyên, Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đang hối hả vào vụ thu hoạch dứa đầu tiên.
Không khí lao động diễn ra hối hả trên những cánh đồng dứa.
Xã Cẩm Lạc hiện có 2 ha dứa liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Thời gian qua, thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng phần nào đến quá trình sinh trưởng và phát triển của dứa. Tuy nhiên, hiện các diện tích dứa cơ bản vẫn cho thu hoạch theo kế hoạch.
Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh phải đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư và chi phí sản xuất tăng… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ từ các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.
Tận dụng lợi thế vùng bãi bồi Cửa Sót, mô hình nuôi hàu treo dây của gia đình bà Trương Thị Hòa (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương.
Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương, công ty thủy lợi tại Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều tiết, vận hành hệ thống nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cao điểm gieo cấy vụ hè thu.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó từ sớm, từ xa không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là giải pháp căn cơ để Hà Tĩnh bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai nhằm nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.
Vụ lúa xuân 2026, Hà Tĩnh giành thắng lợi với năng suất lúa đạt cao, sản xuất từng bước chuyển đổi theo hướng canh tác bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị. Kết quả này góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 3% trong năm 2026.
Nhờ liên kết trồng cỏ nguyên liệu phục vụ trang trại bò sữa của Vinamilk, nhiều hộ dân ở xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) có nguồn thu nhập ổn định. Mô hình không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững cho địa phương.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!