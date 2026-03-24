Viện Khoa học Thủy lợi khảo sát các vị trí trọng yếu dọc sông Rào Cái

Chiều 24/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với đoàn công tác Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Bộ NN&MT) do GS.TS Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam dẫn đầu, cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực địa dọc tuyến sông Rào Cái từ khu vực đầu nguồn thuộc xã Cẩm Duệ đến vùng Cửa Sót ở xã Lộc Hà.

Chuyến khảo sát nhằm đánh giá tổng thể hiện trạng dòng chảy và khả năng tiêu thoát lũ của tuyến sông Rào Cái.

Vùng hạ du Kẻ Gỗ vốn là khu vực trũng thấp, chịu ảnh hưởng trực tiếp khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ. Thời gian qua, bùn đất bồi lắng, cây cối mọc um tùm khiến dòng chảy sông Rào Cái bị thu hẹp đáng kể. Mỗi khi lũ về, nước dâng lên nhanh nhưng rút rất chậm, gây ngập cục bộ trên diện rộng.

Đoàn kiểm tra thực địa sông Rào Cái đoạn xã Cẩm Duệ.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra các vị trí trọng điểm có dấu hiệu bị bồi lắng, thu hẹp dòng chảy hoặc xuất hiện vật cản ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ. Các nội dung khảo sát tập trung vào hiện trạng lòng dẫn, hành lang thoát lũ cũng như sự tác động của các công trình liên quan.

Theo ghi nhận tại hiện trường, một số điểm được xác định có nguy cơ gây ách tắc dòng chảy, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, lũ về nhanh, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cho khu vực hạ du.

Qua khảo sát, dọc tuyến sông Rào Cái xuất hiện một số điểm sạt lở và bồi lắng.

Kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư cũng như đề xuất với các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ triển khai các dự án cần thiết.

Mục tiêu lâu dài là từng bước khắc phục triệt để các điểm ách tắc trên sông Rào Cái, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngập lụt cho khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ và bảo đảm an toàn cho sản xuất, đời sống của người dân.

Việc sớm nạo vét, khơi thông dòng chảy, đầu tư đồng bộ hệ thống tiêu thoát nước vì thế không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là bước đi chiến lược để bảo đảm an toàn dân sinh, ổn định đời sống và phát triển bền vững cho vùng hạ du Kẻ Gỗ.