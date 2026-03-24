Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Viện Khoa học Thủy lợi khảo sát các vị trí trọng yếu dọc sông Rào Cái

Trọng Thái
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các nội dung mà đoàn công tác Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và lãnh đạo Sở NN&MT Hà Tĩnh khảo sát tập trung vào hiện trạng lòng dẫn, hành lang thoát lũ từ hồ Kẻ Gỗ.

Chiều 24/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với đoàn công tác Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Bộ NN&MT) do GS.TS Trần Đình Hòa - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam dẫn đầu, cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực địa dọc tuyến sông Rào Cái từ khu vực đầu nguồn thuộc xã Cẩm Duệ đến vùng Cửa Sót ở xã Lộc Hà.

Chuyến khảo sát nhằm đánh giá tổng thể hiện trạng dòng chảy và khả năng tiêu thoát lũ của tuyến sông Rào Cái.

Vùng hạ du Kẻ Gỗ vốn là khu vực trũng thấp, chịu ảnh hưởng trực tiếp khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ. Thời gian qua, bùn đất bồi lắng, cây cối mọc um tùm khiến dòng chảy sông Rào Cái bị thu hẹp đáng kể. Mỗi khi lũ về, nước dâng lên nhanh nhưng rút rất chậm, gây ngập cục bộ trên diện rộng.

Đoàn kiểm tra thực địa sông Rào Cái đoạn xã Cẩm Duệ.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra các vị trí trọng điểm có dấu hiệu bị bồi lắng, thu hẹp dòng chảy hoặc xuất hiện vật cản ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ. Các nội dung khảo sát tập trung vào hiện trạng lòng dẫn, hành lang thoát lũ cũng như sự tác động của các công trình liên quan.

Theo ghi nhận tại hiện trường, một số điểm được xác định có nguy cơ gây ách tắc dòng chảy, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, lũ về nhanh, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cho khu vực hạ du.

Qua khảo sát, dọc tuyến sông Rào Cái xuất hiện một số điểm sạt lở và bồi lắng.

Kết quả khảo sát là cơ sở quan trọng để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư cũng như đề xuất với các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ triển khai các dự án cần thiết.

Mục tiêu lâu dài là từng bước khắc phục triệt để các điểm ách tắc trên sông Rào Cái, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngập lụt cho khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ và bảo đảm an toàn cho sản xuất, đời sống của người dân.

Việc sớm nạo vét, khơi thông dòng chảy, đầu tư đồng bộ hệ thống tiêu thoát nước vì thế không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là bước đi chiến lược để bảo đảm an toàn dân sinh, ổn định đời sống và phát triển bền vững cho vùng hạ du Kẻ Gỗ.

Tin liên quan

Tags:

#Hồ Kẻ Gỗ #công trình đại thủy nông hồ Kẻ Gỗ #Sông Rào Cái #sạt lở

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Nhờ triển khai sát thực tế, "cầm tay chỉ việc" cho ngư dân, Hà Tĩnh đã đưa phần mềm eCDT vào sử dụng trên toàn bộ tàu cá, góp phần siết chặt quản lý, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản.
Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.
Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Từ “hạt nhân" là mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hữu cơ, đặt nền móng cho “Làng hữu cơ” xanh, bền vững và giàu bản sắc.
Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.